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Затвара се познати ланац продавница: Без посла остаје око 730 радника

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Аутор:

АТВ редакција
28.08.2026 20:30

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Катанац врата капија
Фото: Bich Tran/Pexels

Њемачки ланац продавница декорација Депот (Депо) дефинитивно престаје с радом крајем септембра ове године. Компанија GDC Deutschland GmbH, која послује под брендом Депо, отказала је све уговоре о раду и уговоре о најму пословних простора.

Око 730 запослених тако ће остати без посла, док је крајем јула посао већ изгубило око 350 радника.

Власник Кристијан Грис потврдио је да наставак пословања послије септембра више није финансијски осигуран. Запослене је 26. августа о ситуацији обавијестио путем видео-позива, уз подршку адвоката специјализованог за реструктурирање.

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Проблеми су почели да се гомилају већ током љета. Депо је крајем јуна најавио затварање 66 од приближно 150 продавница, а почетком августа затворено је још око 30 пословница.

Сада су отказани и сви преостали уговори. Као главни разлог наводи се недостатак имовине за подмиривање свих дуговања. Компанија је још у мају 2026. затражила покретање поступка инсолвентности у властитој управи.

Грис је као разлоге пословних проблема навео увозне царине, све већу конкуренцију јефтиних интернет платформи попут Темуа и слабију потрошњу грађана.

Хоће ли Депо ипак преживјети? Власник има план

Иако се постојећа компанија гаси, власник Кристијан Грис не жели потпуно да угаси бренд Депо. Планира заштитни знак да пребацити у другу фирму и да настави пословање с мањим бројем запослених и продавница.

Грис жели поново да преговара с власницима пословних простора и да покуша да договори нове уговоре о најму. Према његовим ријечима, Депо неће потпуно нестати с тржишта.

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Још није познато колико би од приближно 50 преосталих продавница могло наставити да ради.

Депо покушава да спаси и "продавнице унутар продавница"

Посебан проблем представљају мање Депо продавнице које се налазе унутар пословница других трговачких ланаца, међу осталим Ревеа и Едеке.

Према доступним информацијама, унутар тих компанија постоји сумњичавост према досадашњем моделу пословања „продавница у продавници“. Наводно се већ разматрају другачији концепти за те просторе.

У неким преосталим Депо пословницама већ је почела завршна распродаја, па купци могу очекивати додатна снижења прије затварања.

Други стечај за само неколико година

За Депо је ово већ други стечај у кратком периоду. Компанија је још 2024. покренула поступак инсолвентности у властитој управи, након чега је број пословница значајно смањен.

Прије неколико година Депо је имао око 400 продавница широм Њемачке. Сада се цијели постојећи пословни сиситем налази пред гашењем.

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Проблеми нису изоловани случај. Немачка малопродаја већ се неко време суочава са слабијом потрошњом и све већом конкуренцијом интернет продавница. У посљедње вријеме проблеме с пословањем пријавили су и други познати трговачки ланци, укључујући Коди, Мац Геиз и Хеллвег.

(Телеграф.рс)

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Тагови :

Њемачка

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