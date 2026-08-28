Шест људи за длаку нису постали милионери: Извучени Лото бројеви

Аутор:АТВ редакција
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Извучена је комбинација у 69. колу у игри Лото, у којој је чак пет играча након шест извучених бројева имали прилику да постану милионери.
Добитна комбинација гласила је 9, 28, 10, 12, 13, 8 и 34.
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Нико од поменутих пет играча није чекао број 34 који је посљедњи изашао из бубња, па тако није било освајача главне премије од 3 милиона и 200 хиљада КМ.
Њима су фалили бројеви 1, 6, 19 и 25, што значи да су чак два играча чекала исти број, али ниједан није изашао.
Лото плус је имао још већу награду, чак 6 милина и 100 хиљада марака.
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Добитна комбинација у овој игри била је - 8, 6, 30, 14, 27, 17 и 36.
И у овој игри је била "штела" - један играч се након шест бројева надао 19-ки, али је бубањ избацио 36.
Игра Џокер била је још једна прилика у овом колу да неко освоји вриједну награду.
Џокер број у 69. колу био је 490167.
Нико није уплатио добитну комбинацију ни у овој игри чија је премија износила 130.000 КМ.
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