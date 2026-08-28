Дао Бог да због ових дама литра млијека кошта 100 КМ: Дика годинама чува краве

Аутор:АТВ редакција
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Прије 13 година Дика Миличевић из Радишића код Љубушког живот у родном крају замијенила је Шујицом код Томиславграда.
Тамо је пронашла свој мир, али и посао који нимало није лак – свакодневно брине о великом стаду крава.
Њену животну причу донио је "Глас Херцеговине", а Дика је пред камерама отворено говорила о животу на селу, сточарству, цијенама домаћих производа, недостатку радне снаге, али и времену у којем је одрастала.
На фарми на којој ради налази се око 140 крава, а када се приброје телад, јунад и остала грла, ријеч је о великом сточарском газдинству. Посао почиње рано и траје готово цијели дан, но Дика каже како јој такав начин живота одговара.
Иако многи не желе радити са стоком јер сматрају да је посао тежак и прљав, сви желе домаће млијеко, месо и друге производе. Управо због тога Дика има врло директну поруку.
"Дао Бог да литра млијека буде 100 марака због ових жена, дама, које кажу да смрди", поручила је Дика.
Каже како људи често говоре да су јаја, млијеко и месо скупи, али истовремено мало ко жели узгајати животиње и производити властиту храну.
"Ако је скупо, узмеш себи краву, козу, овцу или кокош па неће бити скупо", сликовито је објаснила.
Дика је одрасла у Радишићима, гдје се некада много радило у пољопривреди. Присјетила се времена узгоја дувана, кукуруза и држања стоке, али и некадашњег друштвеног живота.
Сматра како је њена младост, упркос много тежем животу и раду, била љепша од живота који данас имају млади.
Присјетила се недјељних окупљања, музике, пјесме и дружења у Радишићима, времена без мобилног телефона и данашњих технологија.
"Ја кажем за омладину и за све да је љепши мој живот био него сада омладини", казала је.
Дика има четири сина. Један живи у Љубушком, други у Радишићима, трећи у Њемачкој, док је четврти с њом у Шујици и такође ради на фарми.
И након 13 година проведених у Шујици не размишља о замјени овог посла неким другим. Раније је радила и друге послове, међу осталим у Чапљини и Међугорју, али каже да јој је живот уз стоку дражи.
Посебно истиче добар однос с власником фарме, код којег ради свих 13 година, као и однос с мјештанима Шујице.
На питање колико дуго планира чувати краве, одговор јој је једноставан – док је ноге буду служиле.
"Ко неће радити, нека буде скупље и не треба се жалити", закључила је Дика у разговору за "Глас Херцеговине".
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