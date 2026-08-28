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Младић који је прегажен у Бијељанима стабилно, два пута оперисан

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Аутор:

Бојан Носовић
28.08.2026 12:52

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Младић који је прегажен у Бијељанима стабилно, два пута оперисан
Фото: ATV

Младић који је тешко повријеђен на Коњичким тркама у Бијељанима код Билеће када је на њега возилом намјерно неколико пута налетио Жељко Вујовић већ два пута је оперисан и стабилно је, за АТВ то каже начелница Одјељења интезивне његе у Болници Требиње. Тања Новарлић истиче да су урађене двије комплексне ортопедске операције прво поткољеница а данас и раменог зглоба.

"Ми смо изузетно срећни и поносни што наша установа може да обезбиједи лијечење као што је ова, у првом реду што се тиче интезивне његе а и комплексних ортопедских операција и анестезиолошких техника и процедура који треба да обезбиједе исте. Пацијента чека комплексан рехабилитациони третман зато што се ради о повреди контралатералих екстремитета, десне ноге и лијевог раменог зглоба", каже Тања Новарлић, начелник Одјељења интензивне његе у Болници Требиње.

Поред овога младића у прошлу суботу је Жељко Вујовић лакше повриједио још тројицу Билећана. Снимак гажења је шокирао регион а Вујовићу са још троје помагача одређен је једномјесечни притвор.

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Тагови :

Билећа

село Бијељани

коњске трке

газио људе аутом

повријеђени

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