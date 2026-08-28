Мастиловић и Игњатовић на Глобалном самиту младих у Казању

Аутор:АТВ редакција
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Министри, за научнотехнолошки развој и високо образовање Републике Српске проф. др Драга Мастиловић и породице, омладине и спорта Ирена Игњатовић, присуствовали су данас у Казању отварању Петог глобалног самита младих, чија је овогодишња тема „Образовање у ери глобалних промјена: Људски капитал за одрживи развој“.
На овогодишњем Самиту ће се говорити о актуелним изазовима и трендовима у образовању и омладинској политици, са посебним акцентом на међународну размјену и академску мобилност младих, улогу дигиталних медија у образовању, као и нове облике међународне сарадње.
„Учешће представника Републике Српске на овом значајном међународном догађају представља прилику за представљање наших образовних и научних потенцијала, али и за успостављање нових контаката и партнерстава са институцијама и организацијама из различитих дијелова свијета“, рекао је министар Мастиловић.
Самит је до сада окупио више од 800 учесника из око 80 земаља, међу којима су министри, дипломате, руководиоци омладинских организација, представници међународних организација, као и стручњаци из области образовања, науке, културе и медија.
„Глобални омладински форум изузетна је прилика да се упознамо са омладинским радом младих људи широм свијета и да их повежемо са нашим омладинским организацијама. Овакви догађаји отварају бројне могућности за сарадњу и заједничке пројекте који могу бити изузетно корисни за младе људе у Републици Српској и отворити им бројне могућности када је ријеч о омладинском организовању, али и о школовању и академском напредовању“, истакла је Игњатовић.
Организатори Самита су Влада Републике Татарстан, Министарство науке и високог образовања, Казањски федерални универзитет и Форум исламске сарадње младих.
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