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Врхунац је топлотног таласа, очекују нас рекорди и упозорења

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28.08.2026 08:31

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Врхунац је топлотног таласа, очекују нас рекорди и упозорења
Фото: Envato, ATV

Метеоролози су најавили да ће данашњи дан, 28. август, донијети рекордне температуре ове године. Метеоаларм је активирао три црвена упозорења за регије у Републици Српској, док су у ФБиХ активни жути и наранџасти метеоаларм.

Данашње температуре ће прелазити 40 степени, а небо ће бити мутније него ових дана упркос сунчаном времену. Најављено је и да ће бити присутне високе количине сахарске прашине у атмосфери.

Метеоролог Недим Сладић је саопштио да ће данашњи дан бити као да смо, у најмању руку, у пустињи.

"Најевидентнији, поред врло високих температура зрака, је присутност сахарске прашине која у наредним сатима пристиже у све већим количинама у вишим слојевима атмосфере, на предњој страни простране долине ширећи се осом све до сјевера Африке у којој су снажна вртложења дуж атмосферског стуба усисале веће количине аеросола", истиче.

Процјене Недима Сладића
Процјене Недима Сладића
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Додаје да ће небо сутра бити још мутније него данашње, те ће често д‌јеловати да и упркос претежно сунчаном времену је заправо облачно због бјелкасто-жућкасте нијансе неба, а бит ће повремено и прозирне високе копренасте наоблаке у другом дијелу дана. 

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"Мимо тога, у послијеподневним сатима у Крајини и д‌јеломично у централној Босни прогнозирамо умјерен до умјерено јак вјетар западног и сјеверозападног смјера који ће додатно исушивати зрак, који нажалост неће стварати угоду, већ ће дојам бити као да је неко усмјерио фен директно у лице", истиче Сладић.

Временска прогноза за данас и наредну седмицу

Температура би данас у већем дијелу Републике Српске могла прелазити 40 степени. РХМЗ у првом јутарњем билтену предвиђа максималну температуру од 41 степен уз пролазну облачност током дана.

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Наредних дана пријатније вријеме. Температура ће током викенда падати и неће доносити екстрем какав ће бити забиљежен данас.

За суботу и недјељу предвиђа се максимална од 31 степен, док ће минимална у суботу износити 22.

Током наредне седмице, са изузетком понедјељка када се очекује 32 степена, температура би се могла задржавати око 30 степени уз тенденцију пада. Тренутне прогнозе сугеришу и да би могло доћи до освјежења у четвртак и петак.

Температура у 7 часова

Према мјерењу у 7 часова како саопштава РХМЗ, забиљежене су високе температуре. У Требињу је измјерено 23 степен, а Бањалука, Билећа и Добоју су дан започели са 20 степени.

Најугодније је у Вишеграду и Рибнику гдје је измјерено 16 степени.

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Тагови :

Временска прогноза

август

топлотни талас

метеоаларм

Упозорење

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