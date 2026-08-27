Стиже сахарска прашина: 'Биће утисак као да смо у пустињи'

Аутор:АТВ редакција
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Метеоролог Недим Сладић најавио је за петак врло високе температуре ваздуха, уз све веће количине сахарске прашине у атмосфери.
Како је навео, комбинација временских прилика могла би створити утисак као да се налазимо у пустињи.
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– Сутрашњи утисак дана биће као да смо, у најмању руку, у пустињи – навео је Сладић.
Сладић појашњава да је више разлога за овакав закључак, а као најевидентније издваја врло високе температуре ваздуха и присуство сахарске прашине.
– Више је разлога за овај закључак, а најевидентнији, поред врло високих температура ваздуха, је присутност сахарске прашине која у наредним сатима пристиже у све већим количинама у вишим слојевима атмосфере, на предњој страни простране долине ширећи се осом све до сјевера Африке у којој су снажна вртложења дуж атмосферског стуба усисале веће количине аеросола – навео је.
На предњој страни система, додаје Сладић, попут језичка шири се компензацијски термобарички гребен у израженој југозападној висинској струји преко Апенинског полуострва према Балкану, укључујући и Босну и Херцеговину.
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Како објашњава, овај систем, осим прашине, повлачи и изразито врућу зрачну масу, која се додатно обликује у пољу високог зрачног притиска уз компресију зрака према подлози.
Сладић наводи да ће неколико фактора погодовати брзом расту температура већ од раног пријеподнева.
– Уз исушено тло које сада троши енергију за загријавање подлоге, а не на испаравање, дубоку југозападну висинску адвекцију, те компресију ваздуха и ниску релативну влажност ваздуха, ово су идеални услови за убрзан пораст температура ваздуха од раног пријеподнева, те је конвективни гранични слој сада врло дубок – појаснио је.
Према његовој прогнози, небо ће у петак бити још мутније него данас. Иако ће вријеме бити претежно сунчано, због сахарске прашине могло би дјеловати као да је облачно, преноси Н1.
– Стога, небо ће у петак бити још мутније него данашње, те ће често дјеловати да и упркос претежно сунчаном времену је заправо облачно због бјелкасто-жућкасте нијансе неба, а биће повремено и прозирне високе копренасте наоблаке у другом дијелу дана – навео је Сладић.
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У послијеподневним сатима у Крајини и дјелимично у централној Босни очекује се вјетар западног и сјеверозападног смјера.
– Мимо тога, у послијеподневним сатима у Крајини и дјеломично у централној Босни прогнозирамо умјерен до умјерено јак вјетар западног и сјеверозападног смјера који ће додатно исушивати ваздух, који нажалост неће стварати угоду, већ ће утисак бити као да је неко усмјерио фен директно у лице – закључио је Сладић.
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