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Стиже сахарска прашина: 'Биће утисак као да смо у пустињи'

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Аутор:

АТВ редакција
27.08.2026 21:25

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Стиже сахарска прашина: 'Биће утисак као да смо у пустињи'
Фото: Envato/aowsakornprapat

Метеоролог Недим Сладић најавио је за петак врло високе температуре ваздуха, уз све веће количине сахарске прашине у атмосфери.

Како је навео, комбинација временских прилика могла би створити утисак као да се налазимо у пустињи.

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– Сутрашњи утисак дана биће као да смо, у најмању руку, у пустињи – навео је Сладић.

Сахарска прашина пристиже у све већим количинама

Сладић појашњава да је више разлога за овакав закључак, а као најевидентније издваја врло високе температуре ваздуха и присуство сахарске прашине.

– Више је разлога за овај закључак, а најевидентнији, поред врло високих температура ваздуха, је присутност сахарске прашине која у наредним сатима пристиже у све већим количинама у вишим слојевима атмосфере, на предњој страни простране долине ширећи се осом све до сјевера Африке у којој су снажна вртложења дуж атмосферског стуба усисале веће количине аеросола – навео је.

На предњој страни система, додаје Сладић, попут језичка шири се компензацијски термобарички гребен у израженој југозападној висинској струји преко Апенинског полуострва према Балкану, укључујући и Босну и Херцеговину.

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Како објашњава, овај систем, осим прашине, повлачи и изразито врућу зрачну масу, која се додатно обликује у пољу високог зрачног притиска уз компресију зрака према подлози.

Идеални услови за убрзан раст температура

Сладић наводи да ће неколико фактора погодовати брзом расту температура већ од раног пријеподнева.

– Уз исушено тло које сада троши енергију за загријавање подлоге, а не на испаравање, дубоку југозападну висинску адвекцију, те компресију ваздуха и ниску релативну влажност ваздуха, ово су идеални услови за убрзан пораст температура ваздуха од раног пријеподнева, те је конвективни гранични слој сада врло дубок – појаснио је.

Небо ће бити мутније, утисак као да је облачно

Према његовој прогнози, небо ће у петак бити још мутније него данас. Иако ће вријеме бити претежно сунчано, због сахарске прашине могло би дјеловати као да је облачно, преноси Н1.

– Стога, небо ће у петак бити још мутније него данашње, те ће често дјеловати да и упркос претежно сунчаном времену је заправо облачно због бјелкасто-жућкасте нијансе неба, а биће повремено и прозирне високе копренасте наоблаке у другом дијелу дана – навео је Сладић.

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У послијеподневним сатима у Крајини и дјелимично у централној Босни очекује се вјетар западног и сјеверозападног смјера.

– Мимо тога, у послијеподневним сатима у Крајини и дјеломично у централној Босни прогнозирамо умјерен до умјерено јак вјетар западног и сјеверозападног смјера који ће додатно исушивати ваздух, који нажалост неће стварати угоду, већ ће утисак бити као да је неко усмјерио фен директно у лице – закључио је Сладић.

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Тагови :

Временска прогноза

Недим Сладић

топлотни талас

врућине

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