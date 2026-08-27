Дијете из УКЦ-а превезено хеликоптером у КЦ Србије

Аутор:АТВ редакција
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Припадници Управе за ваздухопловство МУП-а Републике Српске превезли су данас хеликоптером осмогодишње дијете из Универзитетског клиничког центра Српске у Клинички центар Србије.
Из МУП-а Српске је саопштено да је ово други успјешно извршен медицински транспорт данас.
Припадници Управе раније су превезли хеликоптером десетогодишњег дјечака са повредом стомачних органа из УКЦ-а Републике Српске на Институт за мајку и дете у Београд.
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