Logo

Дијете из УКЦ-а превезено хеликоптером у КЦ Србије

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор

Аутор:

АТВ редакција
27.08.2026 18:34

Коментари:

0
МУП-а Републике Српске транспортovali 42-годишњег мушкарца, који је из УКЦ-а у Бањалуци упућен на хитно лијечење у ВМА у Београду ради извођења тромбектомије.
Фото: МУП Републике Српске

Припадници Управе за ваздухопловство МУП-а Републике Српске превезли су данас хеликоптером осмогодишње дијете из Универзитетског клиничког центра Српске у Клинички центар Србије.

Из МУП-а Српске је саопштено да је ово други успјешно извршен медицински транспорт данас.

Припадници Управе раније су превезли хеликоптером десетогодишњег дјечака са повредом стомачних органа из УКЦ-а Републике Српске на Институт за мајку и дете у Београд.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Србија

МУП Републике Српске

Управа за ваздухопловство

Коментари (0)

Више из рубрике

Метеоаларм за 28. август 2026. године

Друштво

Црвено упозорење за БиХ, важиће шест сати

2 ч

0
Генерал Војске Републике Српске Ратко Младић

Друштво

Свештеник Борис Топић за АТВ: Генерал се исповједио, причестио и упокојио са крстом у руци

3 ч

1
Сутра у Српској врло вруће: Упозорење на високе температуре

Друштво

Сутра у Српској врло вруће: Упозорење на високе температуре

3 ч

0
Новинарка Ивана Шимунџа

Друштво

Сахрањена Ивана Шимунџа

4 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

18

49

Апел МУП-а грађанима: Не насједајте на превару, ако вас позове 'љекар', ви позовите полицију

18

35

Шешељ открио анегдоту о Младићу из Хага коју ће заувијек памтити

18

34

Дијете из УКЦ-а превезено хеликоптером у КЦ Србије

18

26

Цвијановић: Генерал Младић стао на чело славне ВРС у најтежем периоду

18

23

Одгођен Свесрпски сабор културног стваралаштва

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима