Црвено упозорење за БиХ, важиће шест сати

Аутор:Стеван Лулић
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Метеоролози су издали црвено упозорење за дијелове Босне и Херцеговине (БиХ) за петак, 28. август.
Два дијела БиХ биће посебно на удару изузетно високих температура.
Метеоаларм се односи на период од 11 до 17 сати, а према прогнози, температура ће бити већином између 34 и 40 степени Целзијуса.
Из ФХМЗ-а, уз упозорење, наводе препоруке Свјетске метеоролошке организације (СМО) да се предузму мјере због очекиваних екстремно високих температура, заштите грађани и помогне угроженим особама.
Грађанима се такође препоручује да дјелују у складу са савјетима овлаштених органа, уз упозорење да су могући кварови у инфраструктури.
ФХМЗ наводи да се за све додатне информације треба обратити надлежним институцијама.
Према извјештају ЕУметеоаларма, регије Сарајево и Мостар ће посебно захватити најављени топлотни талас.
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