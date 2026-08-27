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Црвено упозорење за БиХ, важиће шест сати

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Аутор:

Стеван Лулић
27.08.2026 16:49

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Метеоаларм за 28. август 2026. године
Фото: Screenshot

Метеоролози су издали црвено упозорење за дијелове Босне и Херцеговине (БиХ) за петак, 28. август.

Два дијела БиХ биће посебно на удару изузетно високих температура.

Метеоаларм се односи на период од 11 до 17 сати, а према прогнози, температура ће бити већином између 34 и 40 степени Целзијуса.

Из ФХМЗ-а, уз упозорење, наводе препоруке Свјетске метеоролошке организације (СМО) да се предузму мјере због очекиваних екстремно високих температура, заштите грађани и помогне угроженим особама.

Савјети за грађане

Грађанима се такође препоручује да дјелују у складу са савјетима овлаштених органа, уз упозорење да су могући кварови у инфраструктури.

ФХМЗ наводи да се за све додатне информације треба обратити надлежним институцијама.

Према извјештају ЕУметеоаларма, регије Сарајево и Мостар ће посебно захватити најављени топлотни талас.

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Тагови :

метеоаларм

црвени метеоаларм

Упозорење

врућина

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