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Реакције грађана Српске о смрти Младића - ВИДЕО

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Аутор:

АТВ редакција
27.08.2026 17:23

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Реакције грађана Српске о смрти Младића - ВИДЕО

Генерал Војске Републике Српске Ратко Младић преминуо је у 84. години живота.

Ратко Младић је био командант Главног штаба Војске Републике Српске од 1992. до 1995. године.

Младић је у јуну 2022. године правоснажно осуђен на доживотну казну затвора.

Секул Мандић

Република Српска

Кум Ратка Младића за АТВ: На дрвету се још може видјети његово име

Вијест о смрти генерала Младића потресла је његове саборце и грађане Републике Српске.

Како су грађани реаговали на ову вијест погледајте у видео прилогу.

Првостепено вијеће Хашког трибунала осудило је Ратка Младића 22. новембра 2017. године за геноцид, злочине против човјечности и ратне злочине, и изрекло му казну доживотног затвора.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Ратко Младић

Умро Ратко Младић

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