Реакције грађана Српске о смрти Младића - ВИДЕО

Аутор:АТВ редакција
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Генерал Војске Републике Српске Ратко Младић преминуо је у 84. години живота.
Ратко Младић је био командант Главног штаба Војске Републике Српске од 1992. до 1995. године.
Младић је у јуну 2022. године правоснажно осуђен на доживотну казну затвора.
Република Српска
Кум Ратка Младића за АТВ: На дрвету се још може видјети његово име
Вијест о смрти генерала Младића потресла је његове саборце и грађане Републике Српске.
Како су грађани реаговали на ову вијест погледајте у видео прилогу.
Првостепено вијеће Хашког трибунала осудило је Ратка Младића 22. новембра 2017. године за геноцид, злочине против човјечности и ратне злочине, и изрекло му казну доживотног затвора.
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