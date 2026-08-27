Бијелић за АТВ: Морамо се показати достојни жртве коју је поднио генерал Младић

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Сигуран сам да ће се на војним академијама у слободним земљама свијета ратоводство генерала Ратка Младића изучавати.
Рекао је ово за АТВ Слободан Бијелић, посланик првог сазива Народне скупштине Републике Српске, након вијести о смрти генерала Ратка Младића.
Република Српска
Селак за АТВ: Институције Српске и Србије су у комуникацији у вези са транспортом тијела генерала Младића
"У питању је велики официр, велики генерал који ће тек послије остати растумачен, када престане ова стигма и ова забрана да се слободно говори о историјским личностима српског народа из модерне српске историје", каже Бијелић за АТВ.
Додаје да смо посљедњих година сви били свједоци погоршања здравственог стања генерала Младића, а истовремено и цинизма Хашког трибунала.
"Освједочили смо се да су они прекршили сва начела хуманости. Освједочили смо се да су разни умови са маргине, полукриминалци из других народа у бившој БиХ имали помиловања, имали тако комичне пресуде, имали ослобађања, док је генерал Младић добио незаслужено високу казну о којој се, овај пут, не треба говорити. Постоје документи на основу којих ће све бити изучено и на основу којих ће слободни људи, историчари и научници из свијета моћи да процијене колико је фабрикација било у свим тим оптужницама и колико је било тендециозних намјера у том такозваном Хашком трибуналу", каже нам Бијелић.
Србија
"Ратко Младић ће бити сахрањен уз државне и војне почасти"
Додаје да су Срби за Запад и Хашки трибунал били покусни кунић новог свјетског поретка на изражавању разарања сопствене државе, а да се, између осталог, пресудом Младићу хтјела послати порука Русији.
"Дубоко вјерујем да су руски народ и његово руководство на искуству српског народа научили шта им је чинити", каже он.
Срби као народ, додаје он, морају се показати као достојни велике жртве коју је Младић поднио, као и сви његови саборци.
"Ја сам један од оних који је увјерен да има моралну обавезу да се појави на испраћају нашег великог генерала и, с тим у вези, позвао бих институције да учинимо све оно до чега је он достојан и у вези чега смо ми дужни према њему и његовој личности. Учинимо све да учинимо да његов испраћај буде иоле велик колико је он био велик", поручио је Бијелић за АТВ.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
2 ч0
Свијет
2 ч0
Република Српска
2 ч0
Република Српска
2 ч0
Република Српска
2 ч1
Република Српска
2 ч0
Република Српска
2 ч0
Република Српска
2 ч0
Најновије
Најчитаније
18
58
18
58
18
57
18
49
18
35
Тренутно на програму