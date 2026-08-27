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Бијелић за АТВ: Морамо се показати достојни жртве коју је поднио генерал Младић

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Аутор:

АТВ редакција
27.08.2026 16:42

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Слободан Бијелић, посланик првог сазива Народне скупштине Републике Српске
Фото: Screenshot / YouTube

Сигуран сам да ће се на војним академијама у слободним земљама свијета ратоводство генерала Ратка Младића изучавати.

Рекао је ово за АТВ Слободан Бијелић, посланик првог сазива Народне скупштине Републике Српске, након вијести о смрти генерала Ратка Младића.

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"У питању је велики официр, велики генерал који ће тек послије остати растумачен, када престане ова стигма и ова забрана да се слободно говори о историјским личностима српског народа из модерне српске историје", каже Бијелић за АТВ.

Додаје да смо посљедњих година сви били свједоци погоршања здравственог стања генерала Младића, а истовремено и цинизма Хашког трибунала.

"Освједочили смо се да су они прекршили сва начела хуманости. Освједочили смо се да су разни умови са маргине, полукриминалци из других народа у бившој БиХ имали помиловања, имали тако комичне пресуде, имали ослобађања, док је генерал Младић добио незаслужено високу казну о којој се, овај пут, не треба говорити. Постоје документи на основу којих ће све бити изучено и на основу којих ће слободни људи, историчари и научници из свијета моћи да процијене колико је фабрикација било у свим тим оптужницама и колико је било тендециозних намјера у том такозваном Хашком трибуналу", каже нам Бијелић.

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Додаје да су Срби за Запад и Хашки трибунал били покусни кунић новог свјетског поретка на изражавању разарања сопствене државе, а да се, између осталог, пресудом Младићу хтјела послати порука Русији.

"Дубоко вјерујем да су руски народ и његово руководство на искуству српског народа научили шта им је чинити", каже он.

Срби као народ, додаје он, морају се показати као достојни велике жртве коју је Младић поднио, као и сви његови саборци.

"Ја сам један од оних који је увјерен да има моралну обавезу да се појави на испраћају нашег великог генерала и, с тим у вези, позвао бих институције да учинимо све оно до чега је он достојан и у вези чега смо ми дужни према њему и његовој личности. Учинимо све да учинимо да његов испраћај буде иоле велик колико је он био велик", поручио је Бијелић за АТВ.

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Тагови :

Ратко Младић

Умро Ратко Младић

Слободан Бијелић

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