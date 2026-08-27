Настављено суђење за убиство Алдине Јахић: Форензичари открили детаље о преправљеном пиштољу

Аутор:АТВ редакција
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У Кантоналном суду у Мостару данас је настављен главни претрес против Аниса Калајџића, оптуженог за тешко убиство Алдине Јахић.
Пред Судским вијећем свједочила су тројица форензичара Федералне управе полиције, као и стручна особа из токсиколошког лабораторија.
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Посебну пажњу привукли су налази о пиштољу којим је, према оптужници, почињено убиство.
Балистички вјештак Алија Котаревић из Тузле, који има више од 25 година искуства у ФУП, изнио је два налаза.
Вјештачио је зрно извађено из Алдинине лубање, чахуру калибра девет милиметара те пиштољ у чијој је цијеви пронађен неиспаљени метак. Због избрушених ознака у почетку није било могуће утврдити марку и модел пиштоља, док је серијски број био само дјеломично видљив. Накнадним вјештачењем утврђено је да је ријеч о пиштољу марке Ретаy, моделу Еагле X, калибра девет милиметара.
Серијски број није било могуће утврдити у цијелости. Ријеч је о пиштољу изворно намијењеном за испаљивање маневарског, односно “бланк” стрељива, али је вјештачењем утврђено да је његова цијев преправљена.
На одјећи Алдине Јахић пронађене су барутне честице, али су оне пронађене и на јакни, мајици и тренерци Аниса Калајџића.
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Истовремено, на његовим рукама нису пронађене барутне честице.
Форензичари су анализирали и Алдинин мобилном телефону. На уређају су пронађени трагови црвеносмеђе боје, длака те оштећења на стражњој страни телефона и заштитној маски.
Према налазу балистичког вјештака, оштећења су настала дјеловањем пројектила испаљеног из ватреног оружја.
Ведран Матовић, вјештак за дактилоскопску идентификацију ФУП с више од десет година искуства, вјештачио је чахуру, пиштољ и спремник с једним метком.
На пиштољу нису пронађени цјеловити отисци Анисових прстију.
На крају је саслушана Амела Пиралић из токсиколошког лабораторија Завода за медицину рада.
Она није наступила као вјештакиња, него као стручна особа која је анализирала узорак Калајџићеве крви.
Према резултатима анализе, у његовој крви није утврђена присутност алкохола ни дрога. Одбрана је приговорила извођењу овог токсиколошког доказа, тврдећи да Пиралић није компетентна, но Судско вијеће одбило је приговор.
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Одбрана је приговорила извођењу овог доказа, али је Судско вијеће приговор одбило. Калајџић је оптужен за тешко убиство, неовлаштено држање оружја и угрожавање безбједности.
Према оптужници, Алдина Јахић убијена је 16. новембра 2025. године у Мостару. Тужилаштво тврди да је претходно пратила и покушавала побјећи од Калајџића те тражила помоћ грађана и полиције.
Након тога је, према наводима оптужнице, пронађена у тоалету ресторана, гдје је Калајџић пуцао према њеној глави и нанио јој смртоносне повреде.
Наредно рочиште заказано је за 2. септембар 2026. године у 11 сати, пише Херцеговинаинфо.
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