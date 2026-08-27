Одгођен Свесрпски сабор културног стваралаштва

Аутор:АТВ редакција
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Свесрпски сабор културног стваралаштва, отаџбине и расијања, који је требало да траје до недјеље, 30. августа, одгођен је због смрти генерала Ратка Младића, одлучено је на ванредној сједници Организационог одбора ове манифестације.
Чланови организационог одбора сагласили су се да није вријеме за пјесму, већ да ће овогодишњи јубиларни 20. Свесрпски сабор бити одржан када се за то стекну услови.
Бања Лука
Бањалука: Вечерас помен Младићу у Храму Христа Спаситеља
У оквиру ове манифестације вечерас је у порти Храма Светог Василија Острошког на Вељинама у Источној Илиџи требало да буде одржано гусларско вече - Омаж "Срђану Трифковићу".
Сабор је отворен 21. августа у Трнову, а организован је под покровитељством Општинске управе Источна Илиџа и спонзорством Туристичке организације града Источно Сарајево.
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