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Вељко Ражнатовић објавио слику свијеће и послао поруку

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Аутор:

АТВ редакција
27.08.2026 18:58

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Боксер Вељко Ражнатовић
Фото: ac3isb4ck/Instagram/Screenshot

Боксер Вељко Ражнатовић опростио се од генерала Ратка Младића путем друштвене мреже Инстаграм.

Након вишемjесечне борбе са тешким здравственим стањем Ратко Младић преминуо је у Хагу у 85. години.

Вијест о његовој смрти брзо се проширила. Многи су се опростили од генерала, а међу њима и Вељко Ражнатовић.

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Он је на свом Инстаграм профилу подијелио фотографију запаљене црквене свијеће уз кратку, али емотивну поруку.

"Почивај у миру, ђенерале Ратко", написао је Ражнатовић.

Његова објава изазвала је велику пажњу на друштвеним мрежама, а овим гестом Вељко је јавно исказао своје поштовање према Ратку Младићу.

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Тагови :

Ратко Младић

Умро Ратко Младић

Вељко Ражнатовић

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