Вељко Ражнатовић објавио слику свијеће и послао поруку

Аутор:АТВ редакција
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Боксер Вељко Ражнатовић опростио се од генерала Ратка Младића путем друштвене мреже Инстаграм.
Након вишемjесечне борбе са тешким здравственим стањем Ратко Младић преминуо је у Хагу у 85. години.
Вијест о његовој смрти брзо се проширила. Многи су се опростили од генерала, а међу њима и Вељко Ражнатовић.
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Он је на свом Инстаграм профилу подијелио фотографију запаљене црквене свијеће уз кратку, али емотивну поруку.
"Почивај у миру, ђенерале Ратко", написао је Ражнатовић.
Његова објава изазвала је велику пажњу на друштвеним мрежама, а овим гестом Вељко је јавно исказао своје поштовање према Ратку Младићу.
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