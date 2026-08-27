Logo

Помен генералу Ратку Младићу у Храму Христа Спаситеља

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор

Аутор:

АТВ редакција
27.08.2026 19:54

Коментари:

7
Помен генералу Ратку Младићу у Храму Христа Спаситеља
Фото: ATV

У Храму Христа Спаситеља у Бањалуци у току је помен генералу Ратку Младићу којем присуствују предсједник Милорад Додик, министар рада и борачко-инвалидске заштите Радан Остојић и министар унутрашњих послова Жељко Будимир.

Присутан је и предсједник предсједник Борачке организације Републике Српске Милован Гагић.

Додик и министри претходно су упалили свијеће за покој душе српског генерала.

Милорад Додик запалио свијећу Ратку Младићу
Милорад Додик запалио свијећу Ратку Младићу
ATV

Помену присуствује велики број грађана који су вечерас дошли да одају почаст некадашњем команданту Главног штаба Војске Републике Српске генерал Ратко Младић који је преминуо у притворској болници у Хагу у 84. години.

Генерал Младић је од 2024. године налазио у притворској болници у Хагу, гдје је посљедњих годину и по дана био везан за кревет, а Механизам за кривичне судове у Хагу оглушио се о захтјеве да из хуманих разлога буде пуштен на лијечење у Србију.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Милорад Додик

Ратко Младић

Храм Христа Спаситеља

Умро Ратко Младић

Коментари (7)

Више из рубрике

предсједник Републике Српске

Република Српска

Огласио се предсједник Републике Српске о смрти Ратка Младића

4 ч

3
Жељко Будимир

Република Српска

Будимир: Генерал Младић - симбол борбе српског народа за слободу

4 ч

1
Шешељ открио анегдоту о Младићу из Хага коју ће заувијек памтити

Република Српска

Шешељ открио анегдоту о Младићу из Хага коју ће заувијек памтити

5 ч

0
Жељка Цвијановић

Република Српска

Цвијановић: Генерал Младић стао на чело славне ВРС у најтежем периоду

5 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

23

21

Мариновић након великог успјеха: Капа до пода

23

06

Жељка Цвијановић честитала Борцу пласман у Лигу конференција

23

01

Зељковић: Вечерас је остварен велики успјех, ово је поклон нашим навијачима

22

49

Минић честитао побједу бањалучком Борцу

22

47

Додик на терену играчима честитао играчима Борца пласман у Европу

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима