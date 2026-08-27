Помен генералу Ратку Младићу у Храму Христа Спаситеља

Аутор:АТВ редакција
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У Храму Христа Спаситеља у Бањалуци у току је помен генералу Ратку Младићу којем присуствују предсједник Милорад Додик, министар рада и борачко-инвалидске заштите Радан Остојић и министар унутрашњих послова Жељко Будимир.
Присутан је и предсједник предсједник Борачке организације Републике Српске Милован Гагић.
Додик и министри претходно су упалили свијеће за покој душе српског генерала.
Помену присуствује велики број грађана који су вечерас дошли да одају почаст некадашњем команданту Главног штаба Војске Републике Српске генерал Ратко Младић који је преминуо у притворској болници у Хагу у 84. години.
Генерал Младић је од 2024. године налазио у притворској болници у Хагу, гдје је посљедњих годину и по дана био везан за кревет, а Механизам за кривичне судове у Хагу оглушио се о захтјеве да из хуманих разлога буде пуштен на лијечење у Србију.
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