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Огласио се предсједник Републике Српске о смрти Ратка Младића

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Аутор:

АТВ редакција
27.08.2026 19:31

Коментари:

3
предсједник Републике Српске
Фото: ATV

Предсједник Републике Српске Синиша Каран рекао је да је са дубоком тугом примио вијест о смрти генерала Ратка Младића, нагласивши да је генерал био једна од најзначајнијих војних личности српског народа у судбоносном времену у којем је Република Српска стварана и брањена.

Каран је изјавио за Срну да је успомена на генерала Младића нераскидиво повезана са сјећањем на генерације бораца које су у најтежим годинама браниле своје домове, породице и право српског народа да живи и опстану на својим вјековним огњиштима.

Он је указао да на надлежним институцијама у Хагу остаје озбиљна одговорност због тога што током дугогодишње и тешке болести генерала Младића нису обезбиједиле поступање у складу са највишим стандардима заштите основних људских права и права на адекватно лијечење и достојанствен третман.

Каран је породици Младић упутио изразе најдубљег и најискренијег саучешћа.

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Тагови :

Ратко Младић

Синиша Каран

Умро Ратко Младић

Коментари (3)

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