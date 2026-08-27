Огласио се предсједник Републике Српске о смрти Ратка Младића

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Републике Српске Синиша Каран рекао је да је са дубоком тугом примио вијест о смрти генерала Ратка Младића, нагласивши да је генерал био једна од најзначајнијих војних личности српског народа у судбоносном времену у којем је Република Српска стварана и брањена.
Каран је изјавио за Срну да је успомена на генерала Младића нераскидиво повезана са сјећањем на генерације бораца које су у најтежим годинама браниле своје домове, породице и право српског народа да живи и опстану на својим вјековним огњиштима.
Он је указао да на надлежним институцијама у Хагу остаје озбиљна одговорност због тога што током дугогодишње и тешке болести генерала Младића нису обезбиједиле поступање у складу са највишим стандардима заштите основних људских права и права на адекватно лијечење и достојанствен третман.
Каран је породици Младић упутио изразе најдубљег и најискренијег саучешћа.
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