У Палама могућ пад притиска и повремени нестанак воде

Фото: Pexel/ Zulfugar Karimov

На подручју општине Пале погоршана је хидролошка ситуација због изузетно високе температуре, па је у вечерњим часовима могући пад притиска и повремени нестанак воде, саопштено је из предузећа "Водовод и канализација".

Разлог за нестанак воде и пад притиска је у смањеној издашности изворишта и изразитом повећању потрошње воде. Из "Водовода" апелују да корисници користе воду рационално и одговорно, како би нило обезбијеђено што стабилније водоснабдијевање. (Срна)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.