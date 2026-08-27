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У Палама могућ пад притиска и повремени нестанак воде

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Аутор:

АТВ редакција
27.08.2026 20:18

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сухе славине нема воде чесма
Фото: Pexel/ Zulfugar Karimov

На подручју општине Пале погоршана је хидролошка ситуација због изузетно високе температуре, па је у вечерњим часовима могући пад притиска и повремени нестанак воде, саопштено је из предузећа "Водовод и канализација".

Разлог за нестанак воде и пад притиска је у смањеној издашности изворишта и изразитом повећању потрошње воде.

Из "Водовода" апелују да корисници користе воду рационално и одговорно, како би нило обезбијеђено што стабилније водоснабдијевање.

(Срна)

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Тагови :

Пале

Вода

Водоснабдијевање

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