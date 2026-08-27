У Палама могућ пад притиска и повремени нестанак воде

Аутор:АТВ редакција
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На подручју општине Пале погоршана је хидролошка ситуација због изузетно високе температуре, па је у вечерњим часовима могући пад притиска и повремени нестанак воде, саопштено је из предузећа "Водовод и канализација".
Разлог за нестанак воде и пад притиска је у смањеној издашности изворишта и изразитом повећању потрошње воде.
Из "Водовода" апелују да корисници користе воду рационално и одговорно, како би нило обезбијеђено што стабилније водоснабдијевање.
(Срна)
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