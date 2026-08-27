Најгори дан за Требиње у сезони: 25 километара пламена шири катастрофу

Аутор:Бојан Носовић
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Даноноћна борба са ватреном стихијом у херцеговачким врлетима не престаје. Стање је све теже, на моменте алармантно.
Пожарна линија дужа је од 25 километара. Ватра је за протеклих седам дана уништила близу 90 квадратних километара.
У том дијелу требињске територије нема брда да није изгорјело, нити села да му ватра није запријетила. Многи су се укључили у борбу за стихијом.
"Тешка је ситуација на пожаришту, дуга линија мислим 30 или 40 километар. Ухватило је маха. Људи се боре, стигла је и војска", каже Томислав Ђурић, мјештанин Зубаца.
"Најтеже при гашењу јесте неприступачан терен, велике температуре и дефинитивно мањак опреме. То је оно са чим се сусрећемо, сваки дан смо на пожаришту", истиче Радован Уљаревић из Цивилне заштите.
"Од када траје пожар не знам ни ја више не бројим дане колико је знам да је 87 тура што смо возили на пожариште", рекао је за АТВ Здравко Којовић из Комунално предузеће Требиње.
Ватра иза себе оставља праву пустош. Штете су велике а има их и на електро мрежи.
"Врло брзо су радници Електро Херцеговине изашли на терен, чим се смирила ватра и дозвољавале могућности сви стубови су промјењени и ужад и остала опрема", рекао је Милутин Мастиловић, извршни директор Сектора теренских операција у Електро-Херцеговини.
Ово је једна еколошка катастрофа кажу Требињци јер је велика површина око града изгорјела а у граду се једва дише. Градоначелник Мирко Ћурић каже да за ово неко мора одговарати.
"Ако на нешто сумњате ако знате да су се нека лица туда кретала морамо као систем да значајно реагујемо да снажније дјелујемо и да чим прије реагујемо на те ситуације и наравно да подигнемо казне", поручује Ћурић.
На огромном требињском пожаришту су бројни ватрогасци из свих дијелова Херцеговине, припадници Цивилне заштите и Оружаних снага БиХ али и бројни мјештани и добровољци. Ватра се гаси и из ваздуха.
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