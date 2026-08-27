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Пожар на Требевићу у потпуности угашен

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Аутор:

АТВ редакција
27.08.2026 19:31

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На дијелу Требевићу протекле ноћи се поново активирао пожар, а на терену су ватрогасци из Лукавице и Пала, те припадници Горске службе спасавања и радници Шумског газдинства.
Фото: Srna

Пожар на Требевићу у потпуности је угашен, а екипе ће сутра ујутру обићи терен и прегледати пожариште, изјавио је старјешина Територијалне ватрогасно-спасилачке јединице Источно Сарајево Његош Вукадин.

Вукадин је навео да на пожаришту још има пањева и сувих грана који тињају у дубини, али веома мало.

"Екипе су на терену и остаће до правог мрака како би покушале све да заврше и оставе нулту могућност да се пожар поново активира и прошири", рекао је Вукадин.

Он је истакао да је због крашког терена могуће да у стијенама и земљи остане материјал који дуже вријеме тиња, због чега ће пожариште бити ујутру прегледано.

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Према његовим ријечима, гашење пожара трајало је од 7.00 часова јутрос, а у акцији је учествовао велики број људи.

"У току дана имали смо велики број људи, око 90 до 100 припадника Шумског газдинства `Соколац`, наше три до четири екипе са око 15 ватрогасаца, као и Горску службу спасавања из Источног Старог Града", навео је Вукадин.

Пожар на Требевићу избио је јуче.

(Срна)

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Тагови :

Требевић

пожар

Источно Сарајево

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