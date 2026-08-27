Пожар на Требевићу у потпуности угашен

Аутор:АТВ редакција
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Пожар на Требевићу у потпуности је угашен, а екипе ће сутра ујутру обићи терен и прегледати пожариште, изјавио је старјешина Територијалне ватрогасно-спасилачке јединице Источно Сарајево Његош Вукадин.
Вукадин је навео да на пожаришту још има пањева и сувих грана који тињају у дубини, али веома мало.
"Екипе су на терену и остаће до правог мрака како би покушале све да заврше и оставе нулту могућност да се пожар поново активира и прошири", рекао је Вукадин.
Он је истакао да је због крашког терена могуће да у стијенама и земљи остане материјал који дуже вријеме тиња, због чега ће пожариште бити ујутру прегледано.
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Према његовим ријечима, гашење пожара трајало је од 7.00 часова јутрос, а у акцији је учествовао велики број људи.
"У току дана имали смо велики број људи, око 90 до 100 припадника Шумског газдинства `Соколац`, наше три до четири екипе са око 15 ватрогасаца, као и Горску службу спасавања из Источног Старог Града", навео је Вукадин.
Пожар на Требевићу избио је јуче.
(Срна)
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