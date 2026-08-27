Ново хапшење у акцији "Кетеринг"

Аутор:АТВ редакција
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Мушкарац М.С. ухапшен је у послијеподневним часовима у оквиру акције "Кетеринг" у Сарајеву због сумње да је починио кривична дјела неовлаштена производња и стављање у промет дроге, саопштено је из МУП-а Кантона Сарајево.
Осумњичени је у службеним просторијама Управе полиције МУП-а КС на криминалистичкој обради.
Током дана у овој акцији спроведеној на подручју Кантона Сарајево и Средњобосанског кантона с циљем документовања кривичних дјела неовлаштеног промета дрогом, изнуде, изазивање опште опасности и других противправних радњи, ухапшено је девет мушкараца.
На више од 20 локација извршени су претреси стамбених, пословних и помоћних објеката, те моторних возила које користе осумњичени.
У претресима је пронађено и одузето - девет пиштоља, одређена количина муниције различитог калибра, значајна количина готовог новца у различитим валутама, више од 1.400 грама материја које асоцирају на дрогу, два луксузна аутомобила, те бројни други предмети од значаја за истрагу.
Осумњичени Ј.Х. из Сарајева одраније је у притвору јер је лишен слободе у оквиру другог предмета.
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