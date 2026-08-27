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Ново хапшење у акцији "Кетеринг"

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Аутор:

АТВ редакција
27.08.2026 20:20

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Аутомобил полиције ФБиХ
Фото: АТВ БЛ

Мушкарац М.С. ухапшен је у послијеподневним часовима у оквиру акције "Кетеринг" у Сарајеву због сумње да је починио кривична дјела неовлаштена производња и стављање у промет дроге, саопштено је из МУП-а Кантона Сарајево.

Осумњичени је у службеним просторијама Управе полиције МУП-а КС на криминалистичкој обради.

Током дана у овој акцији спроведеној на подручју Кантона Сарајево и Средњобосанског кантона с циљем документовања кривичних дјела неовлаштеног промета дрогом, изнуде, изазивање опште опасности и других противправних радњи, ухапшено је девет мушкараца.

На више од 20 локација извршени су претреси стамбених, пословних и помоћних објеката, те моторних возила које користе осумњичени.

У претресима је пронађено и одузето - девет пиштоља, одређена количина муниције различитог калибра, значајна количина готовог новца у различитим валутама, више од 1.400 грама материја које асоцирају на дрогу, два луксузна аутомобила, те бројни други предмети од значаја за истрагу.

Осумњичени Ј.Х. из Сарајева одраније је у притвору јер је лишен слободе у оквиру другог предмета.

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Тагови :

хапшење

акција полиције

Кантон Сарајево

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