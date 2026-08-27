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Погледајте камару новца и друге предмете одузете у великој акцији у БиХ

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Аутор:

Стеван Лулић
27.08.2026 17:35

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Акција Кетеринг, заплијењени новац
Фото: МУП КС

Велика количина новца, луксузна аута и одређена количина дроге заплијењени су у великој акцији полиције кодног називе "Кетеринг".

Акцију су спровели полицијски службеници Управе полиције МУП-а Кантона Сарајево, под надзором Кантоналног тужилаштва Кантона Сарајево и у сарадњи са службеницима Обавјештајно-безбједносне агенције Босне и Херцеговине, СИПА и Управе полиције МУП-а СБК, на подручју Кантона Сарајево и Средњобосанског кантона.

Службеници су акцију спровели с циљем документовања кривичних дјела неовлаштеног промета опојним дрогама, изнуде, изазивање опште опасности и других противправних радњи.

Акција Кетеринг

"На више од 20 локација извршени су претреси стамбених, пословних и помоћних објеката, те моторних возила које користе осумњичени. У претресима је пронађено и одузето: девет пиштоља, одређена количина муниције различитог калибра, значајна количина готовог новца у еврима, маркама и доларима, више од 1.400 грама материја које асоцирају на опојне дроге, те бројни други предмети тражени Наредбом и од значаја за истрагу. Такође, у претресима су одузета и два моторна возила, Мерцедес Г и Ауди Кју 8, који су депоновани на службени простор МУП-а КС", саопштено је из МУП-а КС.

У акцији је ухапшено девет мушкараца.

"А.С. (1987) из Сарајева због основа сумње да је починио кривична дјела Неовлаштена производња и стављање у промет опојних дрога у саучинилаштву – продужено кривично дјело, Изнуда, Изазивање опште опасности и Недозвољено држање оружја и муниције, Т.Џ. (1995), Т.А. (2006), Х.Б. (1997) и С.Х. (1983) – сви из Сарајева, због основа сумње да су починили кривична дјела Неовлаштена производња и стављање у промет опојних дрога у саучинилаштву – продужено кривично дјело, М.А. (1963) из Травника због основа сумње да је починио кривична дјела Изнуда, Изазивање опште опасности и кривично дјело Држање ватреног оружја без одобрења, Х.А. (1994) из Сарајева због постојања основа сумње да је починио кривична дјела Изнуда и Изазивање опште опасности; М.М. (1974) из Сарајева због постојања основа сумње да је починио кривична дјела Изнуда, Изазивање опште опасности и кривично дјело из члана 75. ЗОНДИНОМ-а КС, те А.А. (1980) из Сарајева због постојања основа сумње да је починио кривична дјела Изнуда, Изазивање опште опасности и Припремање кривичног дјела. Осумњичени Ј.Х. (1985) из Сарајева већ се налази у притвору, јер је у претходном периоду лишен слободе у оквиру другог предмета", саопштено је из МУП-а.

Ухапшени су на криминалистичкој обради у службеним просторијама Управе полиције МУП-а КС.

Акција "Кетеринг" резултат је вишемјесечне истраге коју су, под надзором Кантоналног тужилаштва Кантона Сарајево, и у сарадњи са Обавјештајно-безбједносном агенцијом Босне и Херцеговине, спровели истражиоци Управе полиције МУП-а Кантона Сарајево.

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Тагови :

Акција Кетеринг

хапшење

претреси

Дрога

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