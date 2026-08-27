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Новак Ђоковић сазнао ривале на УС Опену: Ко му стоји на путу до финала?

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Аутор:

АТВ редакција
27.08.2026 18:21

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Новак Ђоковић из Србије сервира Александеру Звереву из Њемачке током тренинга на тениском првенству УС Опен, у сриједу, 26. августа 2026. године, у Њујорку.
Фото: Tanjug/AP Photo/Frank Franklin II)

Послије одржаног жријеба у Њујорку, Новак Ђоковић је упознат са свим препрекама које га очекују до 25. Гренд слем титуле на УС Опену! Најбољи свих времена ће у првом колу играти против Маријана Навонеа из Аргентине.

Уколико савлада Навонеа, играће против побједника дуела Стана Вавринке и Матеа Беретинија.

У трећем колу би га сачекао Томас Мартин Ечевери или Мартин Ландалусе, док би у осмини финала играо против Андреја Рубљова или Брендона Накашиме.

У четвртфиналу најтежи противници могу бити Данил Медведев или Френсис Тијафо.

Новак се налази у дијелу гдје је Карлос Алкараз, други носилац, па ће са њим пројектовано моћи да се састане у полуфиналу, док би му на папиру противник за титулу био Александар Зверев.

ПУТ НОВАКА ЂОКОВИЋА ДО ТИТУЛЕ УС ОПЕНА:

Прво коло: Маријано Навоне

Друго коло: Стан Вавринка или Матео Беретини

Треће коло: Томас Мартин Ечевери или Мартин Ландалусе

Осмина финала: Андреј Рубљов или Брендон Накашима

Четвтрфинале: Данил Медведев или Френсис Тијафо

Полуфинале: Карлос Алкараз или Бен Шелтон

Финале: Александар Зверев или Феликс Оже Алијасим

(Телеграф)

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Тагови :

Новак Ђоковић

УС Опен

тенис

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