Новак Ђоковић сазнао ривале на УС Опену: Ко му стоји на путу до финала?

Аутор:АТВ редакција
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Послије одржаног жријеба у Њујорку, Новак Ђоковић је упознат са свим препрекама које га очекују до 25. Гренд слем титуле на УС Опену! Најбољи свих времена ће у првом колу играти против Маријана Навонеа из Аргентине.
Уколико савлада Навонеа, играће против побједника дуела Стана Вавринке и Матеа Беретинија.
У трећем колу би га сачекао Томас Мартин Ечевери или Мартин Ландалусе, док би у осмини финала играо против Андреја Рубљова или Брендона Накашиме.
У четвртфиналу најтежи противници могу бити Данил Медведев или Френсис Тијафо.
Новак се налази у дијелу гдје је Карлос Алкараз, други носилац, па ће са њим пројектовано моћи да се састане у полуфиналу, док би му на папиру противник за титулу био Александар Зверев.
Прво коло: Маријано Навоне
Друго коло: Стан Вавринка или Матео Беретини
Треће коло: Томас Мартин Ечевери или Мартин Ландалусе
Осмина финала: Андреј Рубљов или Брендон Накашима
Четвтрфинале: Данил Медведев или Френсис Тијафо
Полуфинале: Карлос Алкараз или Бен Шелтон
Финале: Александар Зверев или Феликс Оже Алијасим
(Телеграф)
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