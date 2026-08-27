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Федерера питали о најболнијем поразу, шокирао одговором: "Сви мисле да је од Новака, али..."

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Аутор:

АТВ редакција
27.08.2026 09:30

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Федерера питали о најболнијем поразу, шокирао одговором: "Сви мисле да је од Новака, али..."
Фото: Tanjug/AP/Dita Alangkara

Иако се дуел са Новаком Ђоковићем на Вимблдону 2019. често наводи као најтежи тренутак његове каријере, легендарни Швајцарац не сматра да је управо тај меч оставио највећи траг.

Федерер је тада био надомак титуле.

Имао је двије меч-лопте, а током великог дијела финала д‌јеловао је као бољи играч.

Ипак, Ђоковић је у одлучујућим тренуцима био мирнији и на крају освојио трофеј, чиме је направио још један велики корак ка статусу најбољег тенисера свих времена.

Упркос свему томе, Федерер нема дилему када говори о поразу који му је најтеже пао.

"Знам да сви мисле да је то мој пораз од Новака", рекао је Федерер на ово питање у Њујорку.

Швајцарац је као разлог навео чињеницу да је у финалу пружио веома добру партију, баш као и у полуфиналу, када је савладао Рафаела Надала.

"Одлично сам играо у полуфиналу", подсетио је Федерер на победу против Надала.

Затим је додао:

"Али и у финалу. Због тога ми тај пораз није представљао проблем, иако знам да са многима другима не би било тако".

За најтежи пораз изабрао је финале УС опена 2009. године, када га је савладао Хуан Мартин дел Потро.

Федерер је тада јурио шесту узастопну титулу у Њујорку, али је Аргентинац направио велики преокрет и спријечио га да настави импресиван низ.

"Пораз од Хуана Мартина дел Потра у финалу Ју-Ес опена 2009. Имао сам превише пропуштених прилика", рекао је Федерер.

Друго мјесто на његовој листи најболнијих пораза држи финале Вимблдона из 2008. године против Рафаела Надала.

Федерер је изгубио прва два сета, затим се вратио у меч и чак спасао двије меч-лопте, али је Шпанац ипак стигао до свог првог пехара на лондонском гренд слему.

Надал је тиме прекинуо Федерерову доминацију на Вимблдону, пошто је Швајцарац претходно освојио пет узастопних титула.

Занимљиво је да је управо годину дана касније Федерер доживио још један драматичан пораз у финалу Отвореног првенства САД, али онај против Дел Потра остао му је много болнији од чувеног маратона са Ђоковићем из 2019. године.

(б92)

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Тагови :

Роџер Федерер

тенис

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