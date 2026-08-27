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Стиже велики новац: 3 знака обогатиће се на играма на срећу до 3. септембра

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Аутор:

АТВ редакција
27.08.2026 10:04

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Новац
Фото: pexels/Willfried Wende

Распоред планета до 3. септембра указује на то да Овнови, Близанци и Јарчеви имају појачане шансе за добитке кроз игре на срећу.

Сатурн у Овну и Јупитер у Лаву наговјештавају посебну наклоност среће за три знака:

ОВАН

Ован би могао да буде један од највећих срећника. Брза одлука или спонтани избор може се показати као добар потез, посебно ако не будете превише анализирали и једноставно послушате први осјећај.

Могућа је мања, али веома пријатна новчана добит која стиже потпуно неочекивано.

БЛИЗАНЦИ

Близанци улазе у период у којем ће им интуиција бити јача него иначе. Занимљиво је да срећа може доћи управо кроз случајан избор бројева, комбинацију коју сте примјетили успут или игру коју иначе не играте.

Наредних седам дана вриједи обратити пажњу на необичне случајности и понављање одређених бројева.

ЈАРАЦ

Јарац би могао да доживи финансијско изненађење када се најмање нада. Иако сте познати по томе што се ослањате на план и рационалност, овог пута срећа може доћи из потпуно непланираног правца.

Ако одлучите да окушате срећу, највише вам одговара да будете умерени и да не покушавате да силите резултат.

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