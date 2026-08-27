Међу несталима у бујици у Непалу и дјеца из Европе: Породице широм свијета стрепе од најгорих вијести

Аутор:АТВ редакција
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Бујичне поплаве у Непалу већ су однеле више од 170 живота, а и даље се трага за више од 1.300 људи, међу којима је и велики број туриста. Вјерује се да је нестало више од 400 страних држављана.
Према писању Ројтерса, међу несталима, између осталог, налазе се држављани САД, Велике Британије и Аустралије. Њемачки лист "Билд" такође извјештава о осам несталих држављана Њемачке.
Породице несталих са стрепњом чекају било какав знак живота. "Блицк" је издвојио неке од најпотреснијих судбина.
Сухасини Реди Кандимала (44), мајка двоје дјеце, посљедњи пут је разговарала са сестром у уторак. Кандимала је била на планинарском путовању из Непала ка Тибету. У среду ујутро требало је да крене ка граници. Свих 31 учесника њене групе тренутно се води као нестало.
"Цијела породица је потпуно ван себе", рекла је њена сестра за ЦНН. Кандимала је била страствена планинарка и већ је планирала нове туре у родном Новом Зеланду. Осим тога, у будућности је жељела да се попне на Монт Еверест. Њена дјеца имају 16 и четири године.
Американци Рамеш и Нилам Шарма били су у Непалу на вјерском ходочашћу. Посљедњи пут су били у контакту са својом туристичком агенцијом у сриједу ујутро.
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У бујицама у Непалу и Кини нестало готово 1.500 људи, стотине страних туриста међу несталима
"Једноставно знам да су, гдје год да се налазе, вјероватно уплашени", рекла је њихова ћерка за ЦНН. Породица је, како је навела, управо прошла кроз најгорих 24 сата у свом животу.
Туристички организатор "Хикинг Хималаyас Трекс" путем Фејсбука трага за несталом групом од 55 људи. Међу планинарима који су били на ходочашћу налазили су се бројни људи из источне Европе, међу њима и шесторо држављана Украјине. Гуардиан је раније објавио да се након катастрофе укупно 53 Украјинца воде као нестала.
Туристички организатор у објави на Фејсбуку моли за информације о посљедњем мјесту на којем је група виђена.
"Породице међународних ходочасника изузетно су забринуте и хитно чекају вести о својим најмилијима", навели су.
Нажалост, међу несталима се налази и неколико малољетних особа. У неколико објава на Фејсбуку, на примјер, трага се за 14-годишњом Непалаком Сумедом Аматјом.
Међу несталим туристима су и 14-годишња дјевојчица из САД и двојица дјечака из Аустралије, стари 12 и 14 година, наводи ЦНН. Британски лист "Мирор" такође извјештава о несталој 13-годишњој девојчици из Велике Британије.
(телеграф)
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