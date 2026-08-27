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Краљ Харалд у тешком стању

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Аутор:

АТВ редакција
27.08.2026 10:38

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Краљ Харалд од Норвешке
Фото: Tanjug / AP / Francisco Seco

Здравствено стање краља Норвешке Харалда Петог погоршало се у болници и сада је “веома озбиљно”, саопштено је са двора.

У саопштењу се наводи да су краљица Соња и престолонасљедник Хакон због здравственог стања краља отказали све раније планиране догађаје.

Краљ Харалд /89/ хоспитализован је 17. августа. Са двора је саопштено да је разлог бактеријска инфекција крви, преноси Срна.

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Тагови :

Норвешка

Краљ Харалд од Норвешке

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