Краљ Харалд у тешком стању

Аутор:АТВ редакција
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Здравствено стање краља Норвешке Харалда Петог погоршало се у болници и сада је “веома озбиљно”, саопштено је са двора.
У саопштењу се наводи да су краљица Соња и престолонасљедник Хакон због здравственог стања краља отказали све раније планиране догађаје.
Краљ Харалд /89/ хоспитализован је 17. августа. Са двора је саопштено да је разлог бактеријска инфекција крви, преноси Срна.
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