Жена снимљена како туче туђе дијете (9) јер се посвађао са њеним сином

Аутор:АТВ редакција
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Полиција у Букурешту води истрагу након што је мајка деветогодишњег дјечака, како се сумња, физички брутално напада другог дјечака, такође деветогодишњака.
Свему је претходила свађа двојице малишана, током које је дошло и до физичког сукоба. Потом је мајка једног од дјечака реаговала тако што је крвнички више пута ударила друго дијете.
Напад на деветогодишњака се догодио на степеништу зграде у румунској престоници, а све су забиљежиле и камере.
На снимку се види како малишан сједи са још једним дјететом на степеницама, а потом у кадар улази жена тамне косе која прилази и креће брутално да удара дијете док оно покушава да се одбрани. Камере су забиљежиле да је жена задала најмање два ударца дјетету, након чега му нешто прича, прије него што се удаљава.
Полиција је, поводом узнемирујућег снимка, обавијестила да је у сриједу мајка пријавила да је једна особа напала њеног девотогодишњег сина.
"Полицајци су се одмах упутили на лице мјеста, а провјере које су обављене показале су да је, док су се двојица малољетника, обојица старости девет година, налазила у близини једне зграде у наведеном сектору, између њих избио спонтани сукоб, током којег је један од малољетника наводно ударио другог. Након тога, на наведену адресу дошла је мајка нападнутог дјетета, која је, у тим околностима, наводно физички напала другог малољетника", наводи се у саопштењу.
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Полиција у Букурешту такође је саопштила да су жени која је пријавила напад предочене законске одредбе у вези са могућношћу издавања заштитне мјере, али да је она то одбила.
"Истрагу настављају полицајци Полицијске станице 26, под надзором Тужилаштва при Основном суду 4. сектора, због кривичног дјела наношења телесних повреда или другог насиља. У том контексту, Полиција главног града препоручује грађанима да, уколико су свједоци сукоба или дијела које има карактер кривичног дјела, не прибегавају насиљу и не покушавају да сами дијеле правду", наводе из полиције и додају да такве ситуације треба одмах пријавити полицајцима, а директна интервенција треба да буде ограничена на мјере које не угрожавају физички интегритет особа које су у њих укључене, преноси Телеграф.
"Такође, у случају да је нека особа жртва напада или присуствује извршењу дјела које има карактер кривичног дјела, охрабрује се да затражи помоћ надлежних органа“, наводи се у саопштењу.
Снимак напада на дијете можете погледати ОВДЈЕ.
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