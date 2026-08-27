Возач намјерно ударио пјешаке, једна особа погинула!

Аутор:АТВ редакција
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Возач је намјерно ударио аутомобилом у групу људи у близини жељезничке станице на сјеверу Француске, убио најмање једну особу и повриједио десет лица, саопштиле су власти.
Инцидент се догодио касно синоћ, а званичници наводе да догађај нема статус терористичког напада, већ да је ријеч о интерном сукобу.
Давид Клавије, префект области Калвадос, изјавио је да је седам особа у критичном стању, пренио је АП.
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Ухапшен Бањалучанин, пријетио да ће бацити бомбу на кладионицу
Он је додао да је возач ухапшен и да је ријеч о лицу рођеном у Русији. Полицијска истрага је у току.
Локални информативни портал "ИЦИ Норманди" пренио је да је током ноћи преминула још једна особа, али то није званично потврђено, преноси Срна.
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