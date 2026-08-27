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Возач намјерно ударио пјешаке, једна особа погинула!

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Аутор:

АТВ редакција
27.08.2026 10:30

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Француски полицајац контролише аутомобиле на контролном пункту уочи самита Групе седам (Г7) у Евијан-ле-Бену, у Француској, у понедјељак, 15. јуна 2026. године.
Фото: Tanjug/AP Photo/Christophe Ena

Возач је намјерно ударио аутомобилом у групу људи у близини жељезничке станице на сјеверу Француске, убио најмање једну особу и повриједио десет лица, саопштиле су власти.

Инцидент се догодио касно синоћ, а званичници наводе да догађај нема статус терористичког напада, већ да је ријеч о интерном сукобу.

Давид Клавије, префект области Калвадос, изјавио је да је седам особа у критичном стању, пренио је АП.

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Он је додао да је возач ухапшен и да је ријеч о лицу рођеном у Русији. Полицијска истрага је у току.

Локални информативни портал "ИЦИ Норманди" пренио је да је током ноћи преминула још једна особа, али то није званично потврђено, преноси Срна.

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Тагови :

газио људе аутом

Француска

Полиција

погинули

повријеђени

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