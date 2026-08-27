На глобалном плану: Свјетска сцена између старих жаришта и нове будућности

Извор:
АТВ
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Свјетска сцена и даље остаје обиљежена ратовима, кризама и дипломатским надмудривањима. Од Блиског истока и Украјине, преко нових трговинских тензија, до борбе за ресурсе и глобалну безбједност – односи међу великим силама све су сложенији.
Док дипломате покушавају да пронађу излазе из постојећих сукоба, Уједињене нације улазе у период избора новог генералног секретара. Истовремено, научници траже одговоре на све веће изазове човјечанства – од несташице хране и климатских промјена до огромних количина пластичног отпада.
А док се свијет суочава са старим проблемима, у Пекингу се већ тестира будућност која је до јуче изгледала као научна фантастика. Роботи трче, боксују и играју фудбал, показујући колико брзо напредују вјештачка интелигенција и роботика.
Од актуелних дешавања и глобалних изазова до занимљивих разговора и прича које привлаче пажњу јавности, емисија „На глобалном плану” доноси преглед најважнијих тема са свих меридијана.
„На глобалном плану” четвртком од 20 часова и 10 минута.
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