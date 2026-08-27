Logo

Објављени детаљи акције "Кетеринг": Претреси на више од 20 локација, 10 осумњичених

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор

Аутор:

АТВ редакција
27.08.2026 11:25

Коментари:

0
Објављени детаљи акције "Кетеринг": Претреси на више од 20 локација, 10 осумњичених
Фото: Youtube / Avaz

Полицијски службеници Управе полиције Министарства унутрашњих послова Кантона Сарајево, под надзором Кантоналног тужилаштва КС, проводе оперативну акцију кодног назива „Кетеринг“ на подручју Кантона Сарајево и Средњобосанског кантона.

Акција се проводи у сарадњи са службеницима Обавјештајно-безбједносне агенције Босне и Херцеговине (ОБА БиХ) и Управе полиције МУП-а Средњобосанског кантона.

admir arnautovic smrk

Хроника

Велика акција полиције, ухапшен Адмир Арнаутовић Шмрк

Како је саопштено из МУП-а КС, циљ акције је документовање кривичних дјела неовлашћеног промета опојним дрогама, изнуде, изазивања опште опасности и других противправних радњи.

Истрагом је обухваћено више од 10 особа, док су на више од 20 локација у току претреси објеката и моторних возила које користе осумњичени.

Према наводима медија, међу особама обухваћеним акцијом је и Аднан Маглић Магла, сарадник Адира Арнаутовића Шмрка. Маглић је, како је раније објављено, јутрос приведен заједно са Анелом Сејфовићем Пелеом.

Иначе, Тужилаштво Босне и Херцеговине подигло је 12. августа оптужницу против Адира Арнаутовића Шмрка и Аднана Маглића Магле, коју је Суд БиХ потврдио. Њих двојица се терете да су од 2019. до 2022. године организовали мрежу за међународни шверц наркотика и наоружања.

smrk

Хроника

На шверцу дроге зарадили 438.000 KM: Потврђена оптужница против Шмрка и Магле

Акција „Кетеринг“ и даље је у току, а више информација о резултатима претреса и статусу осумњичених очекује се након окончања полицијских активности.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Акција Кетеринг

Адмир Арнаутовић Шмрк

Ухапшен Адмир Арнаутовић Шмрк

Коментари (0)

Више из рубрике

Кладионица апарати

Хроника

Ухапшен Бањалучанин, пријетио да ће бацити бомбу на кладионицу

3 ч

0
Велика акција полиције, ухапшен Адмир Арнаутовић Шмрк

Хроника

Велика акција полиције, ухапшен Адмир Арнаутовић Шмрк

5 ч

3
Трагедија у БиХ: Пчела усмртила мушкарца

Хроника

Трагедија у БиХ: Пчела усмртила мушкарца

17 ч

0
Сипа

Хроника

Огромне паре заплијењене у БиХ, шест ухапшених

19 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

13

30

"Зa 3.764 корисника иностране пензије из борачких категорија доприносе плаћа министарство"

13

14

Исправљена неправда: Стен Вавринка на УС Опену

13

14

Објављен списак земаља из којих су туристи нестали у поплавама у Непалу

13

12

Гужве испред новоотвореног тржног центра у Источном Сарајеву – East Sarajevo City Park

13

03

БОРС: Нећемо учествовати на Сабору демобилисаних бораца

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима