Објављени детаљи акције "Кетеринг": Претреси на више од 20 локација, 10 осумњичених

Аутор:АТВ редакција
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Полицијски службеници Управе полиције Министарства унутрашњих послова Кантона Сарајево, под надзором Кантоналног тужилаштва КС, проводе оперативну акцију кодног назива „Кетеринг“ на подручју Кантона Сарајево и Средњобосанског кантона.
Акција се проводи у сарадњи са службеницима Обавјештајно-безбједносне агенције Босне и Херцеговине (ОБА БиХ) и Управе полиције МУП-а Средњобосанског кантона.
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Како је саопштено из МУП-а КС, циљ акције је документовање кривичних дјела неовлашћеног промета опојним дрогама, изнуде, изазивања опште опасности и других противправних радњи.
Истрагом је обухваћено више од 10 особа, док су на више од 20 локација у току претреси објеката и моторних возила које користе осумњичени.
Према наводима медија, међу особама обухваћеним акцијом је и Аднан Маглић Магла, сарадник Адира Арнаутовића Шмрка. Маглић је, како је раније објављено, јутрос приведен заједно са Анелом Сејфовићем Пелеом.
Иначе, Тужилаштво Босне и Херцеговине подигло је 12. августа оптужницу против Адира Арнаутовића Шмрка и Аднана Маглића Магле, коју је Суд БиХ потврдио. Њих двојица се терете да су од 2019. до 2022. године организовали мрежу за међународни шверц наркотика и наоружања.
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Акција „Кетеринг“ и даље је у току, а више информација о резултатима претреса и статусу осумњичених очекује се након окончања полицијских активности.
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