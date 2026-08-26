Огромне паре заплијењене у БиХ, шест ухапшених

Аутор:АТВ редакција
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Полицијски службеници Државне агенције за истраге и заштиту (СИПА) у уторак 25. августа 2026. године реализовали су оперативну акцију "Хан", усмјерену на сузбијање недозвољеног промета акцизним производима.
Спроводећи активности по налогу Суда Босне и Херцеговине и под надзором Тужилаштва Босне и Херцеговине, полицијски службеници СИПА ухапсили су шест особа због постојања основа сумње да су починиле кривично дјело “Организовани криминал” у вези с кривичним дјелима “Неовлаштени промет акцизним производима” и “Недозвољено складиштење робе”, прописаним Кривичним законом Босне и Херцеговине.
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Ухапшене особе ће након криминалистичке обраде и испитивања у својству осумњичених бити предате у надлежност Тужилаштва Босне и Херцеговине.
Претражене су стамбене и помоћне просторије те покретне ствари које користе ухапшене особе, и то на подручју Зенице, Бусоваче, Какња и Груда.
Приликом претреса стамбених и помоћних просторија те покретних ствари, полицијски службеници СИПА открили су и привремено одузели новац у износу од 98.200 америчких долара, 73.800 шведских круна, 19.220 швајцарских франака, 11.620,00 евра, 11.860 конвертибилних марака, 100 килограма духана, 88.674 комада ручно мотаних цигарета, 20 ПВЦ врећица са ситно резаним дуваном, 1.471 кутија цигарета разних марки, 297 комада метака калибра 7,62 милиметара и друге предмете који могу послужити као доказ да су почињена наведена кривична дјела.
Активности су спроведене у сарадњи са службеницима Управе за индиректно опорезивање Босне и Херцеговине и полицијским службеницима Министарства унутрашњих послова Зеничко-добојског кантона, Средњобосанског кантона и Западнохерцеговачког кантона.
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Оперативна акција "Хан" резултат је вишемјесечног рада полицијских службеника СИПА усмјереног на откривање и документовање кривичних дјела из подручја недозвољеног промета акцизним производима.
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