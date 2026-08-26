Сумња се да је Бартула возио Ждралу када је пуцао на Пандуревића

Аутор:Стеван Лулић
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МУП Републике Српске поднио је допуну извјештаја против Далибора Бартуле, који се доводи у везу са покушајем убиства Косте Пандуревића у Источном Новом Сарајеву 2. августа, сазнаје АТВ.
Уз навођење иницијала, МУП је потврдио да се сумња како је Бартула по упутствима и плану првоосумњиченог Ђорђа Ждрале учествовао у покушају убиства Пандуревића, након чега је са Ждралом побјегао у правцу Федерације БиХ са циљем даљег скривања и онемогућавања проналаска од страна органа гоњења.
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АТВ незванично сазнаје да полиција сумњичи Бартулу да је био за воланом аутомобила из којег је Ждрале пуцао на Косту Пандуревића.
За Ждралом и Бартулом су расписане потраге, а полицијски службеници настављају са активностима у циљу њиховог проналаска и утврђивања свих релевантних чињеница везано за извршење поменутог кривичног дјела.
Подсјећамо, Коста Пандуревић 2. августа ове године погођен је с најмање два хица из ватреног оружја и превезен је у Болницу ”Србија” гдје му је указана љекарска помоћ, потврђено је за АТВ.
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Како сазнаје АТВ у тренутку рањавања Пандуревић се налазио у аутомобилу ”ауди А6”, у којем је било и његово двогодишње дијете.
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