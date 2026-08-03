Коста Пандуревић се огласио из болнице након пуцњаве

Аутор:АТВ редакција
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Коста Пандуревић, који је рањен у пуцњави у Источном Новом Сарајеву, огласио се из болнице и објавио фотографију уз пјесму "Не може нам нико ништа".
Пандуревић је фотографију подијелио након што је у недјељу навече рањен у пуцњави у Лукавици, а према информацијама полиције, на њега је пуцано из возила у покрету.
Полицијски службеници Полицијске управе Источно Сарајево расписали су потрагу за Ђорђем Ждралом из Источног Сарајева, који се сумњичи да је хицима из ватреног оружја ранио Пандуревића.
Цијели случај квалификован је као покушај тешког убиства, а полиција интензивно трага за осумњиченим.
Из Полицијске управе Источно Сарајево саопштено је да је Полицијској станици Источно Ново Сарајево 2. августа 2026. године око 18:15 сати пријављено да је у Спасовданској улици дошло до употребе ватреног оружја.
"Полицијској станици Источно Ново Сарајево, јучер 2. аугуста 2026. године око 18:15 сати пријављено је да је у Спасовданској улици у Источном Новом Сарајеву дошло до употребе ватреног оружја, на начин да је лице иницијала Ђ. Ж. из возила у покрету пуцало у лице К. П. и нанијело му тјелесне повреде", саопштено је из полиције.
Рањени Коста Пандуревић био је збринут у Болници "Србија" у Источном Сарајеву, одакле је данас отпуштен.
Полиција наставља активности на проналаску Ђорђа Ждрале.
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