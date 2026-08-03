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Пандуревић отпуштен на кућно лијечење

Аутор:

АТВ редакција
03.08.2026 13:20

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Пандуревић отпуштен на кућно лијечење
Фото: ATV

Синоћ је у пуцњави у Спасовданској улици у Источном Новом Сарајеву с најмање два хица из ватреног оружја рањен Коста Пандуревић.

Пандуревић је отпуштен из Болнице "Србија" и у стабилном општем здравственом стању уз препоруку за кућно лијечење, речено је Срни из ове здравствене установе.

Из Болнице су навели да је рањени задобио прострелну рану лијеве стране грудног коша са леђа, а након збрињавања и лијечења отпуштен је из ове здравствене установе.

Пуцњава Ђорђе Ждрале Коста Пандуревић

Хроника

Коста Пандуревић се огласио из болнице након пуцњаве

Полицијски службеници Полицијске управе Источно Сарајево расписали су потрагу за Ђорђем Ждралом из Источног Сарајева, који се сумњичи да је хицима из ватреног оружја ранио Пандуревића.

Цијели случај квалификован је као покушај тешког убиства, а полиција интензивно трага за осумњиченим.

Из Полицијске управе Источно Сарајево саопштено је да је Полицијској станици Источно Ново Сарајево 2. августа 2026. године око 18:15 сати пријављено да је у Спасовданској улици дошло до употребе ватреног оружја.

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Тагови :

Коста Пандуревић

Ђорђе Ждрале

Случај Пандуревић–Ждрале

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