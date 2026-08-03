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Марихуана у ауту, кокаин у огранизму: Ухапшено осам особа, међу њима и малољетник

Аутор:

АТВ редакција
03.08.2026 11:40

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Марихуана у ауту, кокаин у огранизму: Ухапшено осам особа, међу њима и малољетник

Бањалучка полиција током викенда ухапсила је осам особа у оквиру активности усмјерених на спречавање злоупотребе дрога.

Теслићанин С.Д. ухапшен је након што му је полиција у аутомобилу пронашла и одузела 75 грама марихуане.

”С.Д. је ухапшен због сумње да је починио кривично дјело неовлаштена производња и промет дрогом. Приликом контроле аутомобила којим је управљао пронађено је 75 грама грама марихуане”, наводе у полицији.

Мања количина марихуане одузета је од Ј.Г. из Лакташа, као и малољетника из Бањалуке, који је код себе имао и бијели прах налик кокаину. Лакташанин Т.Б. је приликом контроле саобраћаја био позитиван на кокаин и одмах је лишен слободе.

”Од њега је одузета одређена количина бијелог праха, налик кокаину”, наводе у ПУ Бањалука.

Четири возача Л.Б, Д.М. и Н.Т. из Бањалуке, те М.С. из Тузле приведени су након што су, приликом контроле саобраћаја, одбили да тестирање на присуство дроге у организму.

”О санкционисању лица због почињених прекршаја обавијештене су дежурне судије надлежних судова”, саопштила је полиција.

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Тагови :

ПУ Бањалука

хапшење

Дрога

заплијењена марихуана

кокаин

Бањалука

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