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Додик: Нема босанскохерцеговачког културног насљеђа

Аутор:

АТВ редакција
03.08.2026 12:07

Коментари:

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Предсједник СНСД-а Милорад Додик и предсједник Србије Александар Вучић у Јањским отоцима
Фото: Срна

Бошњачки политичари у БиХ сада форсирају причу о наводном босанскохерцеговачком културном насљеђу, док им је ослабила прича о концепту један глас један човјек, и то након доласка Доналда Трампа за предсједника САД, изјавио је предсједник Милорад Додик.

"Ми им кажемо не постоји босаснскохерцеговачко културно насљеђе него постоји српско културно насљеђе, хрвастко културно насљеђе и турско културно насљеђе. Бошњаци су млада нација која није имала прилику да направи нешто вриједно у том погледу", рекао је Додик новинарима у Шипову гдје борави са предсједником Србије Александром Вучићем.

Он је додао да се Бошњаци љуте када им се то каже, а очекују да Срби прихвате наратив босанскохерцеговачком насљеђу које никада није ни постојало, чак ни за вријеме комунизма није успјело да се направи концепт босанскохерцеговачке културе.

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"Зашто се љутиш када желим да заштитим своје српско културно насљеђе? Поштујте ме и ја немам проблем да поштујем", поручио је Додик.

Он је указао да бошњачки политичари, па и медији, избјегавају да кажу "Република Српска", већ искључиво "РС".

"Онда ћу и ја за Босну и Херцеговину рећи `БХ`. Онда кажу - `Додик руши Устав`. А шта ти радиш?", упитао је Додик.

Он је нагласио да Бошњаци сматрају да су се обрачунали са њим и да им је сада највећи проблем предсједник Србије Александар Вучић.

Додик и Вучић

Градови и општине

Додик и Вучић на весељу у Јањским отокама

"У Србији виде проблем јер је Србија снажна", рекао је Додик и подсјетио да је и Алија Изетбеговић говорио да, ако хоће снажну позицију муслимана, односно Бошњака, морају тежити томе да Србија буде слаба.

Он је нагалсио да снажна Србија не значи слабост других, већ напротив, преноси Срна.

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Тагови :

Александар Вучић

Милорад Додик

Република Српска

Босна и Херцеговина

Коментари (32)

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