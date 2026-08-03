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Бијељинско тужилаштво објаснило зашто истражује Меморијални центар Сребреница

Аутор:

Огњен Матавуљ
03.08.2026 12:34

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Бијељинско тужилаштво објаснило зашто истражује Меморијални центар Сребреница
Фото: Tanjug/AP/Armin Durgut

Окружно јавно тужилаштво у Бијељини формирало је предмет у вези са пословањем Меморијалног центра у Сребреници и сва лица која се потенцијално позивају на саслушање испитују се у својству свједока.

На упит АТВ-а у ОЈТ Бијељина наводе да је формиран КТА предмет (предистражне радње) у вези са пословањем Јавне установе Меморијални центар Сребреница у 2022. години.

Сумње у утају пореза и доприноса

”У оквиру предмета под надзором поступајућег тужиоца предузимају се мјере и радње у циљу вршења провјера достављених информација и пријаве, а у вези постојања основа сумње у извршење кривичног дјела утаја пореза и доприноса – из члана 264. Кривичног законика Републике Српске. Сходно томе, постоји захтјев поступајућег тужиоца за прикупљање документације, као и предузимање мјера и радњи од стране овлаштених службених лица, у циљу провјере навода и прикупљања доказа”, речено је у ОЈТ Бијељина.

Меморијални центар Поточари

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Тужилаштво и полиција истражују пословање Меморијалног центра Сребреница!

Појашњавају да у овом моменту још није донесена наредба о спровођењу истраге, уз напомену да се сва лица која се потенцијално позивају саслушавају у својству свједока.

Тужилаштво и полиција поступају у складу за законом

”Тужилаштво и надлежне Полицијске управе поступају у складу са Законом о кривичном поступку (ЗКП) Републике Српске. Дужност тужиоца у складу са одредбом члана 43. ЗКП-а јесте да одмах након сазнања да постоје основи сумње да је учињено кривично дјело, предузме потребне мјере у циљу његовог откривања и спровођења истраге, проналажења осумњиченог, руковођења и надзора над истрагом, као и ради управљања активностима овлаштених службених лица који, између осталог, прикупљају изјаве и доказе”, наглашавају у Тужилаштву.

Утицај на службена лица и негативно јавно мњење

Додају да ће након прикупљања све релевантне документације и доказа, тужилац бити у прилици да донесе коначну тужилачку одлуку.

”Апелујемо на медије да се јавност извјештава у складу са доступним чињеницама и подацима, без да се ствара негативно јавно мњење и врши утицај на рад овлаштених службених лица и Тужилаштва”, наводи се у одговору ОЈТ Бијељина.

Суљагић истражне органе назвао непријатељима

Подсјетимо, тужилаштво у Бијељини и ПУ Зворник прошле седмице нашли су се на удару Меморијалног центра Сребреница и њеног директора Емира Суљагића, након што су њихови садашњи или бивши запосленици добили позиве за саслушање у ПУ Зворник. У својим објавама Суљагић је тужилаштво и полицију означио као ”отворене и бруталне непријатеље”.

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Тагови :

Меморијални центар Поточари

Емир Суљагић

ОЈТ Бијељина

истрага

утаја пореза

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