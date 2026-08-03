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У БиХ се гради комплекс вриједан 100 милиона марака

Аутор:

АТВ редакција
03.08.2026 13:26

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Багер
Фото: Pixabay

Трг рудара, један од централних градских простора у Зеници, постепено добија нови изглед.

Након вишегодишњег застоја почела је изградња највећег стамбено-пословног комплекса у граду, који укључује и 100-метарски торањ, један од највиших у Босни и Херцеговини.

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Нови власници компаније Еуро-монт, која је носилац инвестиције, истичу да би до краја године контуре објекта требале бити видљиве.

Рок изградње читавог комплекса је три године, уз укупну инвестицију од око 100 милиона КМ, што је тренутно чини једном од највећих инвестиција не само у Зеници већ и у БиХ.

Торањ висок 100 метара

Иако је градња комплекса на Тргу рудара дуго припремана због проблема у којима се нашао претходни власник, до реализације долази тек сада. Циљ је централни дио града учинити модернијим и привлачнијим те значајно утицати и на укупни квалитет живота у Зеници.

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Инвеститори, а ријеч је о групацијама које предводе фирме АЛМИ Зеница и Босил доо, наводе да њихов пројект подразумијева четири етаже у земљи, четири ламеле спратности од два до осам спратова (плус приземље), те торањ П+31 висок 100 метара.

Ради се о 7.053 квадратна метра пословних простора, 447 стамбених јединица и 486 паркинг мјеста. Инвеститори истичу да ће бити испоштовани највиши грађевински и еколошки стандарди, како би цијели град добио угодан и користан урбани комплекс, преноси "Фокус".

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Тагови :

Зеница

Градња

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