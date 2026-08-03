Возач електричног тротинета повријеђен у саобраћајној несрећи

Аутор:АТВ редакција
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У сарајевском насељу Добриња данас се догодила саобраћајна несрећа у којој су учествовали аутомобил и електрични тротинет.
Возач електричног тротинета је том приликом задобио лакше повреде.
Припадници Полицијске управе Нови Град су извршили увиђај на мјесту несреће.
Хроника
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“Десила се саобраћајна несрећа, возач електричног тротинета је задобио лашке тјелесне повреде, извршен е увиђај на мјесту несреће.”
Саобраћај се одвијано несметано након завршеног увиђаја, преноси Црна-Хроника.
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