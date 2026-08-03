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Возач електричног тротинета повријеђен у саобраћајној несрећи

Аутор:

АТВ редакција
03.08.2026 14:15

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Електрични тротинет оборен на улици након саобраћајне несреће у сарајевском насељу Добриња.
Фото: Црна-Хроника

У сарајевском насељу Добриња данас се догодила саобраћајна несрећа у којој су учествовали аутомобил и електрични тротинет.

Возач електричног тротинета је том приликом задобио лакше повреде.

Припадници Полицијске управе Нови Град су извршили увиђај на мјесту несреће.

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“Десила се саобраћајна несрећа, возач електричног тротинета је задобио лашке тјелесне повреде, извршен е увиђај на мјесту несреће.”

Саобраћај се одвијано несметано након завршеног увиђаја, преноси Црна-Хроника.

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Тагови :

Сарајево

Саобраћајна несрећа

електрични тротинет

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