Пекар (73) пронађен го и везан на тавану: Сумња се да је умро током интимног односа

Аутор:АТВ редакција
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Испитују се околности под којима је преминуо Г.Р. (73), познати пекар са Карабурме, који је пронађен го и везан на тавану куће.
Пошто на тијелу несрећног мушкарца чије је тијело пронађено на Карабурми нема трагова насиља, испитује се једна од могућности, а то је да је Г. Р. (73) преминуо током интимног односа. Како сазнаје Блиц, овај случај за сада није квалификован као убиство.
Мјештани овог мирног насеља шокирали су се јутрос када су сазнали да је њихов омиљени пекар пронађен мртав и то го и везан на тавану.
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Према незваничним информацијама, каса његове радње на Карабурми је била отворена, па се сумња и на пљачку. Ово још увијек није потврђено.
У питању је дио који је покривен камерама, па се претпоставља да ће снимци сада бити узети на анализу. Мушкарац који је пронађен мртав наводно је недавно продао стан за 180.000 евра.
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