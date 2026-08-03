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Додик: Србија за вријеме Вучића највише чини за Српску

Аутор:

АТВ редакција
03.08.2026 13:11

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Додик и Вучић у Шипову
Фото: Срна

Предсједник Милорад Додик изјавио је данас у Јањским отокама код Шипова да Србија за вријеме предсједника Александра Вучића највише чини за Републику Српску.

"Били смо понижени када су многи функционери Србије да би дошли у Бањалуку прво морали да оду у Сарајево и да се тамо поклоне неким институцијама, а тек онда дођу у Бањалуку. Данас је то другачије и сасвим нормално", рекао је Додик новинарима у Шипову гдје борави са предсједником Србије Александром Вучићем.

Додик и Вучић у посјети породици Илић

Република Српска

Вучић и Додик у посјети вишечланој породици Илић у селу Водице

Он је захвалио Вучићу за посјету Шипову, Републици Српској, и што ће заједно посјетити дио Федерације БиХ гдје живи српски народ.

Додик је подсјетио да су раније грађани Српске, када оду на лијечење у Србију, имали статус странаца, као и студенти.

"Кад је Вучић то сазнао, он је то укинуо. Данас наши људи имају исте привилегије као домаћини. Односно сви смо ми Срби, нема ни босански ни ови ни они", истакао је Додик, преноси "Срна".

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Тагови :

Милорад Додик

Александар Вучић

Србија

Република Српска

Коментари (3)

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