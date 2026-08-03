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Вучић и Додик у посјети вишечланој породици Илић у селу Водице

Аутор:

АТВ редакција
03.08.2026 13:05

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Додик и Вучић у посјети породици Илић
Фото: АТВ

Предсједник Србије Александар Вучић и предсједник Милорад Додик посјетили су породицу Илић у селу Водице код Шипова.

Породица Дарка Илића има петоро дјеце и једно унуче.

Вучић је домаћину обећао асфалтирање пута, а Додик помоћ у завршетку породичне куће.

Илић је рекао да вјерује да ће Вучић и Додик испунити обећано, а чак и да се то не деси да је задовољан што је имао част да угости два највећа човјека у српском народу.

Додик и Вучић у посјети породици Илић
Додик и Вучић у посјети породици Илић

Претходно су Вучић и Додик посјетили туристичко одредиште Јањске отоке у Шипову, гдје је за њих и бројне званице организовано заједничко дружење и весеље.

Они ће посјетити храм у Српском Купресу и положити цвијеће у порти те цркве, те породичну кућу Вучића у Чипуљићу код Бугојна.

Вучић је јуче са Додиком посјетио манастир Рмањ, Дрвар, Петровачку цесту, гдје су српска дјеца злочиначки убијена током операције "Олуја" када су бјежала са свог огњишта, као и Ситницу код Рибника.

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Тагови :

Милорад Додик

Александар Вучић

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