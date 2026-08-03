Вучић и Додик у посјети вишечланој породици Илић у селу Водице

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Србије Александар Вучић и предсједник Милорад Додик посјетили су породицу Илић у селу Водице код Шипова.
Породица Дарка Илића има петоро дјеце и једно унуче.
Вучић је домаћину обећао асфалтирање пута, а Додик помоћ у завршетку породичне куће.
Илић је рекао да вјерује да ће Вучић и Додик испунити обећано, а чак и да се то не деси да је задовољан што је имао част да угости два највећа човјека у српском народу.
Претходно су Вучић и Додик посјетили туристичко одредиште Јањске отоке у Шипову, гдје је за њих и бројне званице организовано заједничко дружење и весеље.
Они ће посјетити храм у Српском Купресу и положити цвијеће у порти те цркве, те породичну кућу Вучића у Чипуљићу код Бугојна.
Вучић је јуче са Додиком посјетио манастир Рмањ, Дрвар, Петровачку цесту, гдје су српска дјеца злочиначки убијена током операције "Олуја" када су бјежала са свог огњишта, као и Ситницу код Рибника.
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