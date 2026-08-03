Минић: Влада Српске за пројекте у Мркоњић Граду издваја осам милиона КМ

Аутор:АТВ редакција
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Влада Републике Српске ће ове године за различите пројекте у Мркоњић Граду издвојити осам милиона КМ, истакао је предсједник Владе Републике Српске Саво Минић.
"Влада Републике Српске наставиће да улаже у развој Мркоњић Града", поручио је Минић на "Иксу".
Минић је вечерас на централном градском тргу у Мркоњић Граду присуствово обиљежавању крсне славе ове општине и Дана и крсне славе 11. мркоњићке лаке пјешадијске бригаде - Светог пророка Илије.
"Влада Републике Српске наставиће да улаже у развој Мркоњић Града", поручио је вечерас премијер Саво Минић, који је на централном градском тргу присуствово обиљежавању крсне славе ове општине и Дана и крсне славе 11. мркоњићке лаке пјешадијске бригаде - Светог пророка Илије.… pic.twitter.com/313dECsuZC— Влада Републике Српске (@Vlada_Srpske) August 2, 2026
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