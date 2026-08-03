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Минић: Влада Српске за пројекте у Мркоњић Граду издваја осам милиона КМ

Аутор:

АТВ редакција
03.08.2026 07:29

Коментари:

19
Саво Минић сједница Владе
Фото: Ustupljena fotografija

Влада Републике Српске ће ове године за различите пројекте у Мркоњић Граду издвојити осам милиона КМ, истакао је предсједник Владе Републике Српске Саво Минић.

"Влада Републике Српске наставиће да улаже у развој Мркоњић Града", поручио је Минић на "Иксу".

Минић је вечерас на централном градском тргу у Мркоњић Граду присуствово обиљежавању крсне славе ове општине и Дана и крсне славе 11. мркоњићке лаке пјешадијске бригаде - Светог пророка Илије.

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Тагови :

Саво Минић

Пројекти

Мркоњић Град

Влада Републике Српске

Коментари (19)

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