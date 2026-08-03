Трамп: Разговори са Ираном биће настављени данас

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Сједињених Америчких Држава Доналд Трамп изјавио је у недјељу у разговору са новинарима у предсједничком авиону да ће се данас наставити разговори са Ираном и потврдио да је наредио да се откаже "масовни напад" на ту земљу.
"Знали су обим напада јер су видјели како се припремамо. Сада радимо на томе да разговарамо са њима, да преговарамо и то почиње у понедјељак поподне. Видјећемо", рекао је Трамп.
Трамп је рекао да су га савезници попут Саудијске Арабије, Уједињених Арапских Емирата, Катара, али и Иран, замолили да откаже планирани напад.
"Били смо потпуно спремни, али када су савезници замолили да се откаже, ми смо рекли 'ок, видјећемо'. Разлог зашто су тражили отказивање је тај што мисле да постоји договор", рекао је Трамп и додао да постоји договор око Ормуског мореуза, а затим ће бити договора и око нуклеарног програма, тј. како је рекао "денуклеаризације Ирана".
Саудијски крунски принц Мухамед бин Салман разговарао је телефоном са Трампом и позвао на деескалацију сукоба, саопштила је у недјељу саудијска државна новинска агенција.
Раније су неименовани извори рекли да је саудијски принц током тог позива изразио забринутост због планова за напад на Иран. Ирански државни медији негирали су да су тражили од Трампа да заустави планиране нападе.
Према новинској агенцији Мехр, Канал 13 израелске телевизијске мреже емитовао је извештај у којем се помиње могућност несташице ракета-пресретача у Сједињеним Државама и да би ово питање могло да буде разлог Трампове одлуке о повлачењу из сукоба са Ираном, преноси Танјуг.
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