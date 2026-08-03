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Шесторо мртвих, 30 повријеђених у стравичном судару: Кампер потпуно уништен

Аутор:

АТВ редакција
03.08.2026 07:03

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Полиција аутомобил Италија
Фото: kay de vries/Pexels

Шест особа је погинуло, а 30 је повријеђено у саобраћајној несрећи која се догодила на ауто-путу у италијанској покрајини Ријети, близу језера Вентина, саопштили су извори из полиције.

Према полицијским изворима, погинула су два возача аутобуса и два путника, док су друге двије жртве биле у камперу, преноси Коријере дела Сера.

Од 30 повријеђених у судару, три особе су у тешком стању.

У чеоном судару кампера који се кретао ка Тернију и аутобуса који се кретао у супротној траци, ка Риетију, учествовала су и три аутомобила.

Ауто-пут је био затворен у оба смјера током превожења повријеђених и обављања увиђаја.

Кампер који је учествовао у судару је потпуно уништен, док је један аутомобил преврнут.

Узрок и детаљи судара се још истражују.

(Танјуг)

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Тагови :

Италија

судар

Саобраћајна несрећа

погинули

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