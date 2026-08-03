Шесторо мртвих, 30 повријеђених у стравичном судару: Кампер потпуно уништен

Аутор:АТВ редакција
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Шест особа је погинуло, а 30 је повријеђено у саобраћајној несрећи која се догодила на ауто-путу у италијанској покрајини Ријети, близу језера Вентина, саопштили су извори из полиције.
Према полицијским изворима, погинула су два возача аутобуса и два путника, док су друге двије жртве биле у камперу, преноси Коријере дела Сера.
Од 30 повријеђених у судару, три особе су у тешком стању.
У чеоном судару кампера који се кретао ка Тернију и аутобуса који се кретао у супротној траци, ка Риетију, учествовала су и три аутомобила.
Ауто-пут је био затворен у оба смјера током превожења повријеђених и обављања увиђаја.
Кампер који је учествовао у судару је потпуно уништен, док је један аутомобил преврнут.
Узрок и детаљи судара се још истражују.
(Танјуг)
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