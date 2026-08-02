Logo

Пилоти једног хеликоптера пронађени и пребачени у болницу

02.08.2026 17:11

Коментари:

0
Хеликоптер гаси пожар на травнатом пољу.
Фото: Graham Roy/Pexels

Двојица пилота из једног од два хеликоптера који су се сударили током гашења пожара западно од Атине пронађени су живи и пребачени су у болницу, преноси портал "Екатимерини".

У извјештају се наводи да су пилоти били у стању да комуницирају са спасиоцима, након чега су пребачени колима хитне помоћи у општу болницу у Атини.

Њихово стање у овом тренутку и судбина посаде другог хеликоптера нису познати.

Судар Хеликоптера

Свијет

Језив снимак судара два хеликоптера: У несрећи има мртвих

Хеликоптери, који су полетјели из ваздухопловне базе "Елефсина", сударили су се током акције гашења пожара у области Псата.

Подијели:

Тагови :

Грчка

пожар

Коментари (0)

Прочитајте више

Преминуо је глумац Винсент Пасторе, у серији Сопранови издао је Тонија Сопрана

Култура

Преминуо је глумац Винсент Пасторе, у серији Сопранови издао је Тонија Сопрана

3 ч

0
Ђоковић се огласио због православног празника

Друштво

Ђоковић се огласио због православног празника

3 ч

0
Даска за сјечење у кухињи

Стил

Заборавите на фарбање косе: Уз помоћ једног лимуна добићете најљепше праменове

3 ч

0
Додик и Вучић стигли у Дрвар

Република Српска

Додик и Вучић стигли у Дрвар

3 ч

2

Више из рубрике

Пацијент лежи у кревету у болничкој спаваћици, са прикљученом инфузијом.

Свијет

Дјечак (13) преминуо након девет година коме због тровања млијеком

3 ч

0
Језив судар хеликоптера у ваздуху приликом гашења пожара у Грчкој.

Свијет

Језив снимак судара два хеликоптера: У несрећи има мртвих

4 ч

0
Хеликоптер гаси пожар на травнатом пољу.

Свијет

Сударила се два хеликоптера приликом гашења пожара: Акција спасавања у току

4 ч

0
Терориста из Москве је жена, огласили се званичници

Свијет

Терориста из Москве је жена, огласили се званичници

5 ч

0

  • Најновије

20

36

Коста Пандуревић рањен са два метка пред дјететом

20

17

Реал Мадрид зарађује невјероватне цифре од академије

20

10

Освојио 220 милиона па преминуо: Супруга осим насљедства добила и бизарну обавезу

20

01

Минић: Српска никад стабилнија и иде незаустављиво напријед

19

56

Мазалица узвратио Црнатку: Није проблем доручак, већ што из Хрватске држиш лекције

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима