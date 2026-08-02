Пилоти једног хеликоптера пронађени и пребачени у болницу

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Двојица пилота из једног од два хеликоптера који су се сударили током гашења пожара западно од Атине пронађени су живи и пребачени су у болницу, преноси портал "Екатимерини".
У извјештају се наводи да су пилоти били у стању да комуницирају са спасиоцима, након чега су пребачени колима хитне помоћи у општу болницу у Атини.
Њихово стање у овом тренутку и судбина посаде другог хеликоптера нису познати.
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Хеликоптери, који су полетјели из ваздухопловне базе "Елефсина", сударили су се током акције гашења пожара у области Псата.
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