Додик и Вучић одали пошту убијенима на Петровачкој цести

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Предсједник Милорад Додик и предсједник Србије Александар Вучић данас су код спомен-обиљежја у мјесту Јањила код Босанског Петровца одали почаст српским жртвама из избјегличке колоне коју је на Петровачкој цести у августу 1995. године бомбардовала хрватска авијација.
Хрватска авијација је 7. августа 1995. године у погрому "Олуја" бомбардовала српске избјегличке колоне на путу у селу Јањила код Босанског Петровца.
Том приликом је убијено десет цивила, међу којима четворо дјеце.
У злочину на Петровачкој цести убијени су брат и сестра Жарко /8/ и Невена /11/ Рајић, Јовица Дрча /6/ и Даринка Дрча /68/, Мика Ковачевић /83/, отац и син Крстан /45/ и Дарко /13/ Вуковић, отац и син Бранко /73/ и Мирко /34/ Стијеља, трудница Мирјана Дубајић /21/, док је рањено више особа.
Оптужницом за злочин на Петровачкој цести обухваћени су припадници хрватског ратног ваздухопловства Владимир Микац из Птуја, Зденко Радуљ из Осијека, Жељко Јеленић из Пуле и Данијел Боровић из Вараждина, којима се суди у одстуству пред судом у Београду.
Дан сјећања на све страдале и прогнане Србе у хрватско-муслиманском погрому над Србима из Републике Српске Крајине и Републике Српске 1995. године, биће обиљежен у Мркоњић Граду у уторак, 4. августа.
Обиљежавање овог историјског догађаја од републичког значаја организују заједнички владе Републике Српске и Србије.
Злочиначка акција "Олуја" почела је 4. августа 1995. године офанзивом хрватске војске и полиције, те јединица ХВО-а на подручју Баније, Лике, Кордуна и сјеверне Далмације, током које је са вјековних огњишта протјерано више од 220.000 крајишких Срба.
На ажурираној евиденцији "Веритаса" налазе се имена 1.904 погинула и нестала Србина у току и послије ове акције, међу њима је 1.250 цивила од којих су око три четвртине биле старије од 60 година.
Међу жртвама је и десеторо дјеце млађе од 14 година и 566 жена, од којих су око четири петине биле старије од 60 година.
Међународни суд правде је у пресуди из фебруара 2015. године "Олују" оквалификовао као етничко чишћење, али не и као геноцид, мада свјетски експерти за ту област тврде да је та операција имала сва обиљежја геноцида.
Предсједник Милорад Додик изјавио је да је бомбардовање колоне српских избјеглица на Петровачкој цести 1995. године био подмукли злочин.
"Хрватски пилот је хладнокрвно ракетирао нејач, старце, жене и дјецу. То говори о патолошкој мржњи према Србима", рекао је Додик код спомен-обиљежја на Петровачкој цести, гдје је заједно са предсједником Србије Александром Вучићем одао почаст српским жртвама.
Додик је подсјетио да су хрватски авиони бомбардовали избјегличку колону на територији Републике Српске.
"Колона избјеглица је напустила територију Хрватске и била је на подручју Републике Српске када је бомардована. По њима смо невини цивили били легитимна мета", рекао је Додик.
Хрватска авијација је 7. августа 1995. године у погрому "Олуја" бомбардовала српске избјегличке колоне на путу у селу Јањила код Босанског Петровца.
Том приликом је убијено десет цивила, међу којима четворо дјеце.
Предсједник Србије Александар Вучић изјавио је да хрватско бомбардовање избјегличке колоне Срба на Петровачкој цести 1995. године представља најстрашнији хладнокрви злочин за који нико није одговарао.
"Наша обавеза је да тај догађај памтимо и да деца и старци страдали на Петровачкој цести никада не буду заборављени", рекао је Вучић код спомен-обиљежја у мјесту Јањила на Петровачкој цести, гдје је заједно са предсједником Милорадом Додиком одао почаст српским жртвама.
Вучић је подсјетио да је Србија обезбиједила средства за изградњу овог спомен-обиљежја, а да је план да овдје буде изграђена и капела, преноси Срна.
"Када је реч о изградњи капеле, ту постоји проблем, јер је у плану да се овде некад гради брза саобраћајница. Међутим, настојићемо да направимо капелу неколико стотина метара даље у договору са епископом Сергијем како бисмо на том месту могли да обележавамо годишњицу овог злочина", рекао је Вучић.
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