Додик: Остајемо посвећени нашим заједничким интересима и нашем народу

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Милорад Додик поручио је да су Србија и Република Српска уз свој народ у Дрвару и да настављају инвестиције и подршку локалној привреди.
"Дрвар није заборављен. Дрвар ради. Дрвар има будућност. Нове инвестиције за бољи живот - то је наша политика. Поштовање радницима `Јумка`, захвалност локалном руководству и јасан сигнал: остајемо уз Дрвар", поручио је Додик.
Додик, који је данас са предсједником Србије Александром Вучићем посјетио фабрику "Јумко" у Дрвару, истакао је да разговарано о стварном животу људи - о радним мјестима, производњи и будућности једног краја који заслужује да се развија и сачува своје српско име и будућност.
"Заједно са предсједником Србије Александром Вучићем потврђујемо оно што Дрвар већ зна - Србија и Република Српска стоје уз свој народ. Настављамо пут инвестиција, подршке локалној привреди и пројеката који мијењају свакодневицу - од ликвидности и инфраструктуре до нових прилика за раднике и породице", навео је Додик на "Иксу".
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