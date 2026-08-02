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Додик: Остајемо посвећени нашим заједничким интересима и нашем народу

Аутор:

АТВ редакција
02.08.2026 17:35

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Додик: Остајемо посвећени нашим заједничким интересима и нашем народу
Фото: X/Milorad Dodik

Предсједник Милорад Додик поручио је да су Србија и Република Српска уз свој народ у Дрвару и да настављају инвестиције и подршку локалној привреди.

"Дрвар није заборављен. Дрвар ради. Дрвар има будућност. Нове инвестиције за бољи живот - то је наша политика. Поштовање радницима `Јумка`, захвалност локалном руководству и јасан сигнал: остајемо уз Дрвар", поручио је Додик.

Додик, који је данас са предсједником Србије Александром Вучићем посјетио фабрику "Јумко" у Дрвару, истакао је да разговарано о стварном животу људи - о радним мјестима, производњи и будућности једног краја који заслужује да се развија и сачува своје српско име и будућност.

"Заједно са предсједником Србије Александром Вучићем потврђујемо оно што Дрвар већ зна - Србија и Република Српска стоје уз свој народ. Настављамо пут инвестиција, подршке локалној привреди и пројеката који мијењају свакодневицу - од ликвидности и инфраструктуре до нових прилика за раднике и породице", навео је Додик на "Иксу".

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Тагови :

Милорад Додик

Дрвар

Александар Вучић

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