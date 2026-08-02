Вучић: Србија ће наставити да помаже Србе у Републици Српској и ФБиХ

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Србије Александар Вучић изјавио је да је Србија до сада издвојила 142 милиона евра за пројекте у Републици Српској и да ће наставити даље да помаже Србе у Српској, али и Федерацији БиХ.
"Наше је да помажемо цркву, овдје наш народ не опстаје лако", рекао је Вучић на састанку са Његовим преоствештенством епископом Сергијем и предсједником Милорадом Додиком у манастиру Рмањ.
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Он је оцијенио да су Срби у четири српске општине у Ливањском кантону снажни, као и на Косову и Метохији, гдје се и данас супротстављају терору.
"Свијет ћути на страдање православних хришћана, зато што су то сами замијесили 1999, 2006. и 2008. године. Ничија, па ни ових што нам тероришу народ на Косову, није до зоре горјела", истакао је Вучић.
Он је истакао да је држава Србија у општини Босански Петровцу помогла по питању двора и земље, а да је у манастир Рмањ уложено много, преноси Срна.
"Ако су у питању паре то ћемо да ријешимо. Ово је веома важно за наш народ у Епархији бихаћко-петровачкој. Морамо и Дрвар да сачувамо и фабрику `Јумко`. Овдје највише губимо, али жене морају да раде", рекао је Вучић.
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Он указао да је важно да људи раде, јер то значе да могу да остану и опстану.
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