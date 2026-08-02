Logo

Вучић: Србија ће наставити да помаже Србе у Републици Српској и ФБиХ

Аутор:

АТВ редакција
02.08.2026 15:23

Коментари:

1
Милорад Додик предсједник СНСД-а, Александар Вучић предсједник Србије, епископ Сергије, Ненад Стенвандић предсједник НСРС и Жељко Будимир министар унутрашњих послова Републике Српске на састанку у манастиру Рмањ.
Фото: АТВ

Предсједник Србије Александар Вучић изјавио је да је Србија до сада издвојила 142 милиона евра за пројекте у Републици Српској и да ће наставити даље да помаже Србе у Српској, али и Федерацији БиХ.

"Наше је да помажемо цркву, овдје наш народ не опстаје лако", рекао је Вучић на састанку са Његовим преоствештенством епископом Сергијем и предсједником Милорадом Додиком у манастиру Рмањ.

Милорад Додик

Република Српска

Додик: Важно да Срби не продају имања на подручју Епархије бихаћко-петровачке

Он је оцијенио да су Срби у четири српске општине у Ливањском кантону снажни, као и на Косову и Метохији, гдје се и данас супротстављају терору.

"Свијет ћути на страдање православних хришћана, зато што су то сами замијесили 1999, 2006. и 2008. године. Ничија, па ни ових што нам тероришу народ на Косову, није до зоре горјела", истакао је Вучић.

Он је истакао да је држава Србија у општини Босански Петровцу помогла по питању двора и земље, а да је у манастир Рмањ уложено много, преноси Срна.

"Ако су у питању паре то ћемо да ријешимо. Ово је веома важно за наш народ у Епархији бихаћко-петровачкој. Морамо и Дрвар да сачувамо и фабрику `Јумко`. Овдје највише губимо, али жене морају да раде", рекао је Вучић.

Епископ Сергије

Друштво

Епископ Сергије: Епархија бихаћко-петровачка кључна за опстанак Срба у Крајини

Он указао да је важно да људи раде, јер то значе да могу да остану и опстану.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Александар Вучић

Милорад Додик

Манастир Рмањ

Епископ Сергије

Коментари (1)

Прочитајте више

Вучић: Радујем се сусрету са Србима у Српској и ФБиХ

Србија

Вучић: Радујем се сусрету са Србима у Српској и ФБиХ

6 ч

0
Предсједник СНСД-а Милорад Додик дочекује предсједника Србије Александра Вучића у манастиру Рмањ.

Република Српска

Вучић стигао у манастир Рмањ, дочекао га Додик

6 ч

0
Предсједник Народне Скупштине Ненад Стевандић на конференцији за медије

Република Српска

Стевандић: Споменици се не подижу критичарима већ ствараоцима

8 ч

1
У Саборном манастирском храму Светог оца Николаја у манастиру Рмањ, епископ бихаћко-петровачки и рмањски Сергије служио је Свету архијерејску литургију

Република Српска

У манастиру Рмањ служена литургија: Додик и Вучић данас са епископом Сергијем

8 ч

0

Више из рубрике

Додик у Русији у званичној посјети

Република Српска

Додик: Важно да Срби не продају имања на подручју Епархије бихаћко-петровачке

5 ч

2
Предсједник СНСД-а Милорад Додик дочекује предсједника Србије Александра Вучића у манастиру Рмањ.

Република Српска

Вучић стигао у манастир Рмањ, дочекао га Додик

6 ч

0
Предсједник Народне Скупштине Ненад Стевандић на конференцији за медије

Република Српска

Стевандић: Споменици се не подижу критичарима већ ствараоцима

8 ч

1
У Саборном манастирском храму Светог оца Николаја у манастиру Рмањ, епископ бихаћко-петровачки и рмањски Сергије служио је Свету архијерејску литургију

Република Српска

У манастиру Рмањ служена литургија: Додик и Вучић данас са епископом Сергијем

8 ч

0

  • Најновије

20

17

Реал Мадрид зарађује невјероватне цифре од академије

20

10

Освојио 220 милиона па преминуо: Супруга осим насљедства добила и бизарну обавезу

20

01

Минић: Српска никад стабилнија и иде незаустављиво напријед

19

56

Мазалица узвратио Црнатку: Није проблем доручак, већ што из Хрватске држиш лекције

19

52

Нема нових жаришта афричке куге свиња у Семберији

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима