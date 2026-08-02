Додик: Важно да Срби не продају имања на подручју Епархије бихаћко-петровачке

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Милорад Додик поручио је да је важно да Срби на подручју Епархије бихаћко-петровачке и рмањске не желе да продају своја имања.
"Ми овдје помажемо, почев од мјесне заједнице", рекао је Додик током састанка са предсједником Србије Александром Вучићем и Његовим преосвештенством епископом бихаћко-петровачким Сергијем у манастиру Рмањ.
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Истакао је да институције Српске пружају подршку за све четири српске општине у Федерацији БиХ.
Састанку присуствује и предсједник Народне скупштине Републике Српске Ненад Стеванић, који је упутио захвалност предсједнику Србије за помоћ коју пружа Србима и Федерацији БиХ и Српској.
(Срна)
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